​Maske cezaları siliniyor

AK Parti Meclis Grubu'nun bir süredir üzerinde çalıştığı torba yasa TBMM'ye geliyor. 100 ila 120 madde arasında olması beklenen torba yasanın iki ya da üç kısma bölünerek, Meclis Başkanlığı'na sunulması öngörülüyor. Düzenlemeye tıp ve diş hekimliği son sınıf öğrencileri (intörn hekimler) için asgari ücret düzeyinde ödenek sağlanacak. Milyonlarca KYK borçlusunun beklediği öğrenim kredisi borçlarından alınan enflasyon farkı ve faizler sıfırlanması düzenlemede yer alıyor. Ayrıca 6 milyon vatandaşı ilgilendiren icra borçları da düzenlemede kendine yer buldu. Buna göre, takibe düşen icra borçlarının 2 bin TL'ye kadar olan kısmı tasfiye edilecek. Pandemi kısıtlamalarında kesilen maske cezaları da düzenlemeyle birlikte silinecek.

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