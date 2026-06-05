Mayıs ihracatı 22,5 milyar $

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, dün Ankara’da düzenledikleri ortak basın toplantısında mayıs ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ihracat mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,3 azalarak 22 milyar 504 milyon dolar oldu. Aynı dönemde ithalat yüzde 10,7 düşüşle 28 milyar 103 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bakan Bolat, ihracattaki gerilemenin temel nedeninin bayram ve takvim kaynaklı iş günü kaybı olduğunu belirterek, "Kurban Bayramı ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın hafta içine denk gelmesi nedeniyle mayıs ayında iş günü sayısı geçen yılki 20 günden 14 güne indi" dedi.

GÜNLÜK ORTALAMA 1,3 MİLYAR DOLAR

İhracatın takvim etkisinin dezavantajına rağmen iyi bir performans gösterdiğini ifade eden Bolat, Mayıs 2025'teki tarihi zirveyi hatırlatarak şöyle konuştu: "Geçen yıl mayısta 24,8 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin aylık ihracat rekorunu kırmıştık. Bu yıl resmi tatiller doğal olarak ihracata olumsuz etki yaptı ancak ithalatı ve dış ticaret açığımızı da düşürerek ihracatın ithalatı karşılama oranında yükseliş sağladı. Takvim dezavantajına rağmen günlük ortalama ihracatımız 1,3 milyar dolara ulaştı."

DIŞ TİCARET AÇIĞI 9 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Bakan Bolat'ın işaret ettiği toparlanma, dış ticaret dengesine de olumlu yansıdı. Mayısta ihracatın 2,3 milyar dolar, ithalatın 3,4 milyar dolar azalmasıyla dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 geriledi ve 5,6 milyar dolara indi. Böylece dış ticaret açığı son 9 ayın en düşük seviyesinde hesaplandı. Öte yandan, ihracatın ithalatı karşılama oranı da 1,2 puan artışla yüzde 80,1’e çıkarak son 20 ayın en yüksek düzeyinde kaydedildi. Önümüzdeki döneme ilişkin iyimser beklentilerini paylaşan Bakan Bolat, haziranda milli veya dini bir bayram tatilinin bulunmadığına dikkat çekti. Bolat, bu ay geçen yıla göre ihracatı ciddi oranda artıracaklarını ve yıllıklandırılmış bazda daha yüksek rakamların görülebileceğini bildirdi.

OTOMOTİV BİRİNCİLİĞİ SÜRDÜRDÜ

Toplantıda konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe de ihracatın ilk 5 ayda 111,2 milyar dolara, 12 aylık dönemde de 273,5 milyar dolara yükseldiğini dile getirdi. Gültepe, "Sektörlere baktığımızda, otomotiv 3,3 milyar dolarla bu ay da birinciliği sürdürüyor. İkinci sektör 3 milyar dolarla kimya, üçüncü sektör 1,5 milyar dolarla elektrikelektronik. Çelik sektörümüz, 1 milyar 426 milyon dolarla dördüncülüğe yükseldi. Hazır giyim sektörümüzün ihracatı da 1 milyar 289 milyon dolar oldu. Böylece ilk 5 sırayı paylaşan sektörlerimiz bunlar oldu" dedi.

PARİTE KATKISI 347 MİLYON DOLAR

Gültepe, illere göre ihracata ilişkin ise şu bilgileri verdi: "Geçen ay 28 ilimiz ihracatını artırdı. En çok ihracat yapan 5 ilimiz, İstanbul, Kocaeli, Ankara, Bursa ve İzmir şeklinde sıralandı. Mayısta ilk kez ihracat yapan firmalarımızın sayısı 888, bu firmalarımızın ihracata katkısı yaklaşık 90 milyon dolar oldu. Birim ihracat değerimizi ise 1,62 dolara kadar yükselttik. Parite ihracatımıza bu ay yaklaşık 347 milyon dolar artı yazdı." Gültepe, en çok ihracat yapılan ülkelerin Almanya, ABD, İtalya, Birleşik Krallık ve İspanya olduğunu, Körfez bölgesine ise dış satımın yüzde 16,2 azaldığını sözlerine ekledi.



