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Ekonomi

MEB duyurdu: Engellilere bireysel eğitim desteği 4 bin 692 lira oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde engellilere sağlanan destek eğitiminin bütçesini belirledi. Bu yıl, katma değer vergisi (KDV) hariç bireysel eğitim için aylık 4 bin 692 lira, grup eğitimi için ise aylık 1314 lira olarak ödenek belirlendi.

10:15 - 25/01/2024 Thursday
Güncelleme: 10:16 - 25/01/2024 Thursday
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

MEB'den edinilen bilgiye göre, bakanlığa bağlı 3 bin 277 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi bulunuyor. Aralık 2023 verilerine göre 504 bin 908 özel eğitime ihtiyaç duyan bireye 1 milyar 991 milyon 933 bin 364 lira eğitim desteği verildi.


Bu yıl 8 saat bireysel eğitim için ödenen ücret 3 bin 147 liradan 4 bin 692 liraya, 4 saat grup eğitimi için ödenen ücret 881 liradan 1314 liraya yükseltildi.


  • Özel gereksinimli birey için 8 saat bireysel ve 4 saat grup eğitimi karşılığında özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine ödenecek ücret de geçen yıla göre yüzde 49,1 oranında artırılarak 4 bin 28 liradan 6 bin 6 liraya çıkarıldı.

Bu artış oranı ile bu yıl içerisinde özel eğitime ihtiyaç duyan bireyler için aylık 2 milyar 800 milyon lira olmak üzere bu yıl için yaklaşık 35 milyar liralık ödeme yapılması öngörülüyor.





#MEB
#Mİlli Eğitim Bakanlığı
#Özel Öğretim Kurumları Kanunu
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