Ekonomi Meclise sunuldu Trafik cezası ve MTVye indirim geliyor
OTOMOTİV

Meclis'e sunuldu: Trafik cezası ve MTV'ye indirim geliyor

Meclis'te hazırlanan vergi borcu yapılandırmasına göre, trafik cezası ve Motorlu Taşıt Vergisi'ni ödeyemeyenlere büyük indirim sağlanacak.

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Meclise sunuldu: Trafik cezası ve MTVye indirim geliyor
Trafik cezası ve MTV'de indirim müjdesi.

Meclis’e sunulan 15 maddelik yeni af paketi, araç sahiplerini de rahatlatacak.

Çıkacak yasa ile, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, idari para cezaları, öğrenim kredisi dahil devlete olan borçları yapılandırılacak.

Posta Gazetesi'nin haberine göre, yasa teklifinin detaylarına bakıldığında araç sahiplerini ilgilendiren çok önemli bir düzenlemenin yer aldığı görülüyor. Bu detay da trafik cezası ile köprü ve otoyol kaçak geçiş gibi idari para cezalarıyla ilgili. Normalde vergi ve prim borçlarının faiz ve cezası silindikten sonra anaparaya enflasyon farkı ekleniyor. Peşin ödemede ise enflasyon farkının yüzde 90’ı siliniyor. Bir başka deyişle anaparada indirim yok.

30 NİSAN VE ÖNCESİ

Yeni yapılandırmada ise korona cezaları hariç trafik ve kaçak geçiş gibi idari para cezalarında istisnai bir durum söz konusu. Buna göre; 30 Nisan 2021 (dahil) öncesi döneme ilişkin ödenmediği için katlanan veya EDS yoluyla kesilip geç bildirildiği için yükselen trafik cezalarını yapılandırmak isteyenler peşin ödemeyi tercih ederse ceza asıllarında yüzde 25 indirim yapılacak. Mevcut durumda da kesilen trafik cezası 15 gün içinde ödenirse yüzde 25 indirim yapılıyor. Yeni düzenleme trafik borcu olanlara böyle önemli bir kolaylık sağlıyor.

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KÖPRÜ VE OTOYOLDA KAÇAK GEÇİŞ HESABI

Köprü ve otoyollarda geçiş ücretini ödemeyen araç sahiplerine, giriş-çıkış yaptığı mesafeye ait ücretin 4 katı idari para cezası veriliyor. Eğer bu geçiş ücreti 15 gün içinde ödenirse ceza uygulanmıyor. Geçiş ihlali cezası bulunanlar, yapılandırmayla bu 4 katlık cezadan kurtulacak. Peşin ödemede enflasyon farkının yüzde 90’ı da silinecek.

İLK TAKSİT SÜRESİNDE KAPATANA DA KOLAYLIK

Düzenlemenin 1-2 hafta içinde hızla Meclis’ten geçmesi bekleniyor. Yasa çıktıktan sonra yapılandırma başvuruları 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılabilecek. Başvuru yaptıktan sonra ilk taksit son ödeme süresi olan 30 Eylül’e kadar trafik ve kaçak geçiş cezalarını peşin ödeyen yüzde 25’lik anapara indirimini alacak.

Bunun yanında taksiti seçip, ilk taksiti eylül ayında ödeyen, kalan borcun tamamını ikinci taksit süresinde ödeyene de anapara üzerinden yüzde 12.5 indirim yapılacak. Böylece her ay sonunda gecikmeye girdiği için yüzde 5 oranında faiz eklenen trafik cezalarından daha az bir ödemeyle kurtulmak mümkün olacak.

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NE KADARLIK DÜŞÜŞ OLUYOR?

Yüzde 10-30 hız aşımı 314 TL, yüzde 25 indirimli 235.5 TL.

Yüzde 30-50 hız aşımı 652 TL, yüzde 25 indirimli 489 TL.

Yüzde 50 üzeri hız aşımı 1.340 TL, yüzde 25 indirimli 1.005 TL.

Alkollü araç kullanmak: İlk seferde 1.340 TL, yüzde 25 indirimli 1.005 TL.

Kırmızı ışıkta geçmek: 314 TL, yüzde 25 indirimli 235.5 TL.

Emniyet kemeri takmamak: 144 TL, yüzde 25 indirimli 108 TL.

Ehliyetsiz araç kullanmak: 2.698 TL, yüzde 25 indirimli 2.023 TL.

Emniyet şeridini ihlal etmek: 1.340 TL, yüzde 25 indirimli 1.005 TL.

Direksiyonda ceple konuşmak: 314 TL, yüzde 25 indirimli 235.5 TL.

Yasaklı yerde park etmek: 144 TL, yüzde 25 indirimli 108 TL.

Sis farlarını gereksiz yere kullanmak: 144 TL, yüzde 25 indirimli 108 TL.

Drift yapmak: 6.700 TL, yüzde 25 indirimli 5.025 TL.

Kask takmamak: 144 TL, yüzde 25 indirimli 108 TL.

Muayenesiz araç kullanmak: 314 TL, indirimli 235.5 TL.

Emniyet şeridini kullanmak: 1.340 TL, indirimli 1.005 TL.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: İşte banka banka MTV taksit sayısı
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Motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) ödeme dönemi başladı, geçmiş borçlar için de yapılandırma fırsatı devam ediyor.
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MTV için bankalar peşin fiyatına taksit yapıyor. İşte banka banka MTV taksit sayısı...
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2 taksit (GarantiPay: 3 taksit) Garanti Bankası Bonus kart ile MTV ödemesini yapmak isterseniz iki taksit imkanına sahip olabilirsiniz. Ayrıca GarantiPay ile ödeme işlemini gerçekleştirirseniz 3 taksite kadar taksit miktarını rahatlıkla çıkarabilmeniz mümkündür.
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300 TL üzerine 2 taksit (Maximum Mobil ödeme 3 taksit) Maximum Kart'la İşCep uygulaması ve İnternet Şubesi üzerinden yapacağınız 300 TL ve üzeri Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinde 2 taksit; gib.gov.tr üstünden Maximum Mobil ile Öde seçeneği ile ya da Maximum Mobil uygulaması üstünden gerçekleştirileceğiniz 300 TL ve üzeri MTV ödemelerinde ise 3 taksit.
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3 taksit (World Pay QR Kod 4 taksit) Yapı Kredi Worldcard ile MTV ödemelerini 3 taksit ile yapılabiliyor.
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Ziraat Bankası 01-31 Ocak 2020 tarihleri arasında Bankkart ve Bankkart Başak'ın kredi kartı özelliği ile Ziraat Mobil, İnternet Şube, ATM, www.gib.gov.tr kanalları üzerinden yapılacak MTV ödemeleri 3 taksite bölünebilecek
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VakıfBank World kredi kartı sahipleri 2020 Ocak ayı MTV ödemelerini 2 taksitle yapabilecek.
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Denizbank 3 taksit
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Kuveyt Türk - 3 taksit Kampanya 1 – 31 Ocak 2020 tarihleri arasında Sağlam Kart, Sale Plus, Seyyah Kart ve Özel Bankacılık kredi kartları ile yapılacak ödemelerde geçerlidir. Kuveyt Türk sistemlerinde kayıtlı cep telefonundan kolayca gerçekleştirilebilir.
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HSBC 3 taksit (Mobil ödeme 4 taksit)
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TEB 3 taksit
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HALKBANK 3 taksit
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QNB FİNANSBANK 2 taksit
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AKBANK 2 taksit
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: İşte banka banka MTV taksit sayısı
Milyonlarca araç sahibini yakından Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ödeme dönemi geldi. MTV ilk taksit ödemeleri ocak ayı itibariyle başlarken bankalar da kampanyalarını duyurdu. MTV için bankalar peşin fiyatına taksit yapıyor. İşte banka banka MTV taksit sayısı...


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