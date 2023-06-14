Meclis’in ilk gündemi memur maaşı

Saat 14.00’te başlayan ve yaklaşık bir saat süren toplantının ardından Türk-İş heyetine başkanlık eden Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak, “Talebimiz asgari ücretin günün şartlarına göre belirlenmesi. Bu aşamada herhangi bir rakam yok” dedi. İşveren temsilcisi adına ise toplantıya TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç katıldı. Geçen yıl aralık ayında belirlenen ve ocaktan itibaren uygulanmaya başlanan asgari ücret halen brüt 10 bin 8 lira, net olarak ise 8 bin 506 lira uygulanıyor. Mevcut rakamda yapılacak artışı belirlemek için komisyonun iki kez daha bir araya gelmesi ve yeni asgari ücretin Kurban Bayramı’ndan önce açıklanması bekleniyor. Yeni asgari ücrette beklenti 11 bin lira civarı. İkinci toplantının da bu hafta yapılması planlanıyor.