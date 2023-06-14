AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu.
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete ara zam için hızlandırılmış maraton başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda toplandı.
İKİNCİ TOPLANTI DA BU HAFTA OLACAK
Saat 14.00’te başlayan ve yaklaşık bir saat süren toplantının ardından Türk-İş heyetine başkanlık eden Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak, “Talebimiz asgari ücretin günün şartlarına göre belirlenmesi. Bu aşamada herhangi bir rakam yok” dedi. İşveren temsilcisi adına ise toplantıya TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç katıldı. Geçen yıl aralık ayında belirlenen ve ocaktan itibaren uygulanmaya başlanan asgari ücret halen brüt 10 bin 8 lira, net olarak ise 8 bin 506 lira uygulanıyor. Mevcut rakamda yapılacak artışı belirlemek için komisyonun iki kez daha bir araya gelmesi ve yeni asgari ücretin Kurban Bayramı’ndan önce açıklanması bekleniyor. Yeni asgari ücrette beklenti 11 bin lira civarı. İkinci toplantının da bu hafta yapılması planlanıyor.
Meclis’in ilk gündemi memur maaşı olacak
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "28'inci dönemin ilk kanun teklifi Sayın Cumhurbaşkanı’mızın daha önce beyan ettiği gibi en düşük memur maaşını 22 bin lira olacak şekilde düzenleyecek teklif. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na tabi emeklilerin de maaşlarının temmuz ayına dönük hem enflasyon farkı hem de refah payı farkının beraberce ele alınacağı bir düzenleme de gündeme gelecek. TBMM’nin yeni dönemde ilk faaliyeti bu olacak" diye konuştu.