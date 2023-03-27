Meclis'te çifte zam mesaisi

Seçim öncesi Türkiye Büyük Milet Meclisi’nin (TBMM) mesaisi yoğunlaşıyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün en düşük emekli maaşına zam ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren torba kanun teklifi görüşülecek. Teklifle, en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya yükseltilecek. Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere verilen 1.100 liralık emekli ikramiyesi de 2 bin liraya çıkarılacak. 60 bin geçici işçiye kadro imkanı tanınacak. Teklifle, geçici işçilerin çalıştırılabilecekleri süre 11 ay 29 gün olarak güncellenecek. Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde çalıştırılan geçici işçiler, deneyim sahibi oldukları mevcut işyerlerinde kıdem süresi esasına göre sürekli işçi olarak istihdam edilme imkânına kavuşacak.

GAZİLERE ASGARİ ÜCRET

Düzenlemeyle afetlerde salgın hastalıklarda etkin görev alanlar, yarar sağlayanlar üstün feragat gösterenlere devlet üstün hizmet madalyası verilecek. Muharip gaziler arasında, sosyal güvencesi olanlar ile olmayan arasında var olan maaş farkı eşitlenecek. Gazilere ödenen aylıklar asgari ücret düzeyine çıkarılacak.

YARGI PAKETİ GENEL KURUL'DA

Çalışmalarına bugün başlayacak olan Meclis Genel Kurulu’nda da yedinci yargı paketi görüşülecek. Düzenleme kapsamında, sentetik uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin imal ve ticareti suçuna ilişkin ceza, yarı oranında artırılacak. Uyuşturucu kullananlara uygulanacak tedavi veya denetimli serbestlik tedbirlerinin uzatma süresi 1 yıldan 2 yıla çıkarılacak. Uyuşturucu madde bağımlısı hükümlülerin cezaevlerinde tedavi ve rehabilitasyona katılmaları zorunlu hale getirilecek. Göçmen kaçakçılığı için verilen cezanın alt sınırı 3 yıldan 5 yıla yükseltilecek.

SÖZ SIRASI KIZILAY'DA

Deprem Araştırma Komisyonu, bugün ve yarın Türk Kızılay, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türk Hava Yolları, Türk Telekom Turkcell ve Vodafone yetkilerini dinleyecek. Kızılay yetkilileri bugün komisyonda bir sunum gerçekleştirecek.

EYT’liler dahil 15,6 milyon kişi yararlanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2 bin liraya yükseltilecek bayram ikramiyesi düzenlemesinden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklinin yararlanacağını açıkladı. Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra bayram ikramiyesini de yüzde 82 zamla 2 bin liraya yükseltiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeklilerinin yanında."







