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Ekonomi
Meclis’te sözleşmeli mesaisi
Meclis, kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesini içeren kanun teklifini yasalaştırmak için bu hafta yoğun mesai yapacak. Genel Kurul’da, kamudaki sözleşmelilere kadro verilmesini içeren kanun teklifi görüşülürken, Anayasa Komisyonu’nda da, başörtüsüne yönelik anayasal güvence teklifi ele alınacak.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
2:40 . 16/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Meclis, kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesini içeren kanun teklifini yasalaştırmak için bu hafta yoğun mesai yapacak

Meclis, kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesini içeren kanun teklifini yasalaştırmak için bu hafta yoğun mesai yapacak

TBMM bu hafta, kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesini içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak. AK Parti tarafından hazırlanan sözleşmelilere kadro verilmesini içeren Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi bugün Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, yarın ise Genel Kurul’da görüşülecek. 458 bin 615 sözleşmeli personelin yararlanacağı düzenlemeyle, 28 Kasım 2022’den önce sözleşmeli olarak göreve başlayanlar, herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan doğrudan bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçecekler. Memur kadrosuna geçmek isteyenler, başvurularını kanun yürürlüğe girdikten sonra 30 gün içinde yapacaklar.

BAŞÖRTÜSÜNE GÜVENCE KOMİSYONDA

19 Ocak Perşembe günü Anayasa Komisyonu’nda, başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğinin yalnızca kadın ve erkeğin evlenmesiyle oluşturulabileceğini öngören Anayasa değişikliği teklifi ele alınacak. Sanayi ve Ticaret Komisyonu da yarın toplanacak. Toplantıda perakende ticaret kanunu ele alınacak. Yarın ayrıca çocuk istismarını araştırmak üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyonu da toplanarak, çalışma takvimini, komisyona davet edilecek kurum ve kuruluşları belirleyecek.

#TBMM
#Başörtüsü
#Anayasa
#AK Parti
#Kadro
3 gün önce
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Meclis’te sözleşmeli mesaisi
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