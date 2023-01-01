Meclis’te sözleşmeli mesaisi

TBMM bu hafta, kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesini içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak. AK Parti tarafından hazırlanan sözleşmelilere kadro verilmesini içeren Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi bugün Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, yarın ise Genel Kurul’da görüşülecek. 458 bin 615 sözleşmeli personelin yararlanacağı düzenlemeyle, 28 Kasım 2022’den önce sözleşmeli olarak göreve başlayanlar, herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan doğrudan bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçecekler. Memur kadrosuna geçmek isteyenler, başvurularını kanun yürürlüğe girdikten sonra 30 gün içinde yapacaklar.