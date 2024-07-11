Meclis’te yüzde 15 asgari Kurumlar Vergisi kulisi

Şirketlerin Türkiye ve bölge yöneticileri, dün TBMM'yi ziyaret ederek, siyasi partilerin Meclis yöneticileriyle görüştü. Ankara'da Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yanı sıra Ticaret Bakanlığı bürokratlarıyla da bir araya gelen çok uluslu şirket yöneticileri, küresel cirosu 750 milyon avronun üstünde olan global firmalardan yıllık gelirlerinin yüzde 15'ini faaliyet gösterdikleri ülkelerde asgari kurumlar vergisi olarak ödenmesini içeren OECD Anlaşması'nı önemsediklerini milletvekillerine de aktardı.

TİCARETE KATKI SAĞLAYACAK

Edinilen bilgiye göre; milletvekilleriyle konuşan şirket yöneticileri düzenlemeyi olumlu bulduklarını ve bu konudaki düşüncelerini ekonomi yönetimine de aktardıklarını söyledi. Türkiye'deki ticaretlerin artması için yapılan değişiklikten memnun kaldıklarını ve ilerleyen süreçte daha fazla yatırım yapılmasına kapı açan bir sürecin başladığını da vekillere ifade ettiler.

ANLAŞMANIN KAPSAMI

OECD, 8 Ekim 2021'de aralarında Çin, Almanya, Fransa, İngiltere, Japonya ve Türkiye'nin de yer aldığı, küresel gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 90'ından fazlasını temsil eden 140 ülkenin uluslararası vergi reformuna yönelik anlaşmayı kabul ettiğini açıklamıştı. Paris merkezli OECD'ye göre anlaşmayla, 17 milyar ila 32 milyar dolar arasında ek küresel vergi geliri sağlayacak ve bundan en çok düşük ve orta gelirli ülkeler kazançlı çıkacak. OECD, Temmuz 2022'de küresel asgari kurumlar vergisinde yeni kuralların 2024'te yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.







