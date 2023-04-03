Mega projeler açılışa gün sayıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’nin dört bir yanında mega projelerin hayata geçirileceğini belirterek, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı, Yeni Zigana Tüneli, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı ve AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı’nın hizmete alınmasıyla ülkenin ulaşımın tüm modlarında üst sıralara taşınacağını söyledi. Gelecek günlerde açılış şöleninin yaşanacağını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, çalışmaların Türkiye’nin dört bir yanındaki şantiyelerde 7/24 esasına uygun olarak devam ettiğini belirtti.

1,4 MİLYON VATANDAŞA HIZLI TREN KONFORU

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı’nın açılmasıyla Ankara merkezli hızlı tren demir yolu ağının önemli bir parçası daha tamamlanacak. Karaismailoğlu, saatte 250 kilometre hıza uygun olarak inşa edilen hızlı tren hattıyla, Ankara-Sivas arasındaki mesafe 603 kilometreden 405 kilometreye düşeceğini ve 12 saat olan seyahat süresinin 2 saate, Ankara-Yozgat arasının ise 1 saate ineceğini belirtti. Proje kapsamında 1,4 milyon vatandaşın hızlı trenle seyahat etme imkanına kavuşacağının altını çizen Karaismailoğlu, “Hızlı tren hattında ilk defa yerli ray kullandık” dedi.

BAŞAKŞEHİR-KAYAŞEHİR METROSU TESTE HAZIR

Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı’nı hizmete almak için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, 2017’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından ihalesi yapılan hattın, İBB tarafından bitirilemeyince, 22 Mayıs 2020’de, Bakanlık tarafından üstlenildiğini anımsattı. Devralındığında fiziki ilerlemenin yüzde 5 seviyesinde olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, devirden 2 yıl gibi kısa sürede hattın test sürüşüne hazır hale geldiğini kaydetti. Adil Karaismailoğlu, “Hattın hizmete alınmasıyla, Kayaşehir-Mahmutbey arası seyahat süresi 20 dakika, Metrokent-Özgürlük Meydanı (Bakırköy) arası 29 dakika, Metrokent-İstanbul Havalimanı arası 24 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Bakırköy (Kirazlı) arası 23 dakika olacak” ifadesini kullandı.

Zigana Tüneli.

AKM-Gar-Kızılay Metrosu için son test sürüşleri yapılıyor

Ülke genelinde raylı sistem yatırımlarının sürdüğünü belirten Karaismailoğlu, Ankara’da Gar, Adliye ve Kızılay olmak üzere 3 istasyondan oluşan AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı’yla Keçiören’den Kızılay’a aktarmasız metro ulaşımının sağlanacağını söyledi. Karaismailoğlu, “Test ve devreye alma işlerinde ise sona yaklaştık. Metro hattı 35 yılda toplam 378,9 milyon avro tasarruf sağlayacak” dedi.







