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Ekonomi

Mega projelere 127 milyar TL yatırım

İstanbul'da 127 milyar liralık yatırımla birçok mega projeye imza atılıyor. 24 bine yakın TOKİ konutunun yapımı sürerken, 8 bin yataklı yurt binaları ile Bezmialem, Hasdal ve Cerrahpaşa hastanelerinde de sona yaklaşılıyor. Aynı zamanda 10 bin kişi kapasiteli Abdi İpekçi Spor Kompleksi ile birlikte 19 millet bahçesi de hızla yükseliyor.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 24/01/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:38 - 24/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İstanbul’a büyüklüğü 127 milyar TL’yi bulan merkezi projelerle mega yatırımlar yapılıyor. Farklı ilçelerde 24 bine yakın TOKİ konutunun inşaatı sürerken 8 bin yataklı yurt binaları, Bezmialem, Hasdal ve Cerrahpaşa hastaneleri eş zamanlı yükseliyor. Abdi İpekçi Spor Kompleksi ve 19 millet bahçesi de yapımı devam eden projeler arasında yer alıyor.

24 BİN KONUT 1.073 İŞ YERİ

İstanbul’un merkezinde yatay ve özgün mimari ile tasarlanan sosyal donatılar, yeşil alanlar, çocuk oyun alanları ve kapalı otoparklar ile yeni yaşama merkezleri oluşturuluyor. Maltepe, Gaziosmanpaşa, Kâğıthane, Tuzla, Kayaşehir, Üsküdar, Esenler, Zeytinburnu, Güngören başta olmak üzere İstanbul’un her köşesinde toplam 23 bin 866 konut ve 1073 iş yerinin yapımı sürüyor.

YURT, OKUL VE HASTANELER YÜKSELİYOR

Konutların yanı sıra okullar, yurtlar, hastaneler de yükseliyor. İstanbul genelinde toplam 8 bin yataklı yurt binaları yapılıyor. Hastalara şifa kapısı Bezmialem, Hasdal ve Cerrahpaşa hastaneleri yükseliyor. Yeni spor kompleksleri inşa ediliyor. 22 bin metrekaresi yeşil alan olmak üzere 150 bin metrekare alanda Abdi İpekçi Spor Kompleksi, müze, kütüphane, kamp merkezi, altyapı salonları ve birçok sosyal donatı alanlarını bünyesinde barındırıyor. Kompleks 10 bin kişiyi aynı anda ağırlayacak, yılda 8 binden fazla müsabakaya ev sahipliği yapacak.

19 MİLLET BAHÇESİNİN TOHUMLARI EKİLDİ

İstanbul’un yeşil alanını artırarak 19 millet bahçesinin tohumları ekildi. Atatürk Havalimanı, Silivri, Çatalca, Fatih, Ümraniye, Sultanbeyli, Beşiktaş, Beykoz, Güngören, Kâğıthane, Sancaktepe, Sultangazi, Şile, Üsküdar, Alibeyköy, Bayrampaşa, Arnavutköy, Bağcılar ve Beyoğlu millet bahçeleri birer birer hizmete açılacak.

Yarısı Bizden 100 binada başladı

Yeni inşa edilen konutların yanı sıra sağlıksız yapı stokunun bitirilmesi için başlatılan kentsel dönüşüm seferberliği de devam ediyor. İstanbul’da 10 yıllık süreçte 695 bin bağımsız birimin dönüşümü tamamlandı. ‘Yüzyılın Dönüşümü İstanbul’ projesi kapsamımda hayata geçirilen ‘Yarısı Bizden’ kampanyası ile kentsel dönüşüme giren her bir konut için 1,5 milyon TL destek verilecek. Bunun 700 bin TL’si hibe, 100 bin TL’si tahliye desteği, 700 bin TL’si de kredi desteği olacak. Verilen kredi ilk yıl faizsiz, 10 yıl vadeli olacak. Anlaşma sağlayan 100 binadaki 500’den fazla vatandaşla ilk sözleşmeler imzalandı ve inşa süreci başladı. Bu kampanya ile 350 bin konut yenilenecek. İstanbul genelindeki rezerv alanlarda 400 bin yeni konut inşa edilecek.




#Yatırım
#TOKİ
#Yapı
#Konut
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