Mega şebekeye mega yatırım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yenilenebilir kaynaklardan daha fazla faydalanılması, daha çok yenilenebilir enerji için iletim altyapısının geliştirilmesi ve tüm sektörlerde enerji verimliliğini artıracak yatırımlara hazırlanıyor. Bu kapsamda bakanlık enerji dönüşümünün sağlanabilmesi için şebekeyi geliştirmeye yönelik yatırımlar yapacak. Çevreci enerjide komşu ülkelerle ara bağlantı kapasitelerinin genişletilmesi adına çalışmalar yürüten bakanlık, yenilenebilir kapasitesinde beklenen artışı kaldırabilecek yeşil (mega) şebeke kurulacak. 2030’a kadar şebekeye 10 milyar dolar yatırım yapılması planlanıyor.

YEREL ŞEBEKEYE YÜKSEK VOLTAJ

Proje ile yerel şebekede, yüksek voltajlı bir şebeke altyapısı oluşturulacak ve böylece daha fazla yenilenebilir enerji sisteme dâhil edilebilecek. Şebeke sayesinde elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı artacak. Komşu ülkeler arasındaki gaz ve elektrik enterkonneksiyon projeleri de yeşil şebekeye dâhil edilebilecek. Mega şebeke sayesinde komşu ülkelerle de yenilenebilir enerji ara bağlantı kapasitesi genişletilecek.

Net sıfır emisyon hedefine adım adım

Türkiye, 2024-2030 yıllarını kapsayan ikinci enerji verimliliği eylem planı kapsamında emisyonlarını 100 milyon ton azaltmayı hedefliyor. Bu kapsamda yenilenebilir kaynaklardan faydalanmak için iletim altyapısının geliştirilmesi ve tüm sektörlerde enerji verimliliğinin artırılması noktasında proje önemli görülüyor. Dünya Bankası da bu alandaki planlara finansal ve teknik destek verme taahhüdünde bulunuyor. Net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda elektrik ihtiyacının yenilenebilir, nükleer ve biyokütle gibi düşük emisyonlu enerji kaynaklarından karşılanmasına önem veriliyor. Bu noktada bakanlık kaynakları şebekenin mutlaka geliştirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Yenilenebilir kapasite 60 gigavata yükselecek

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na (COP 28) video mesaj ile katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin toplam kurulu kapasitesinin 106 gigavata ulaştığını duyurdu. Yenilenebilir enerji payının yüzde 55 olduğunu açıklayan Bakan Bayraktar, “Bu tablo Avrupa’da 5., dünyada ise 12’nci olan Türkiye’nin sürdürülebilir enerji çözümleri noktasındaki kararlılığını gözler önüne sermektedir. Ülkemizin 2035’e kadar toplam kurulu gücünü, 60 gigawatt yenilenebilir enerji üretim kapasitesi dahil 190 gigavat seviyesine çıkaracağını gösteriyor” dedi. Bayraktar, mega şebekeyle ilgili olarak ise, “Yenilenebilir kapasitesinde beklenen artışı kaldırabilecek Yeşil Şebeke’yi kurma çabası içerisindeyiz. 2030’a kadar şebekeye 10 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.







