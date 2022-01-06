Togg'un CEO'su Karakaş gözyaşlarına engel olamadı: Oyunun içinde oyuncu olduğumuzu gösterdik

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen Consumer Electronic Show (CES) fuarında ilk kez dünyanın beğenisine sunuldu. Togg CEO'su Gürcan Karakaş fuarda dikkat çekici bir sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından duygu ve düşüncelerini aktaran Karakaş gözyaşlarına mani olamadı. Karakaş, "Çok heyecanlıyız 3 sene önce burayı ziyaret ettiğimizde 'Buraya gelmeliyiz' demiştim, geldik. Bakın burada 700 kişi var, 700 kişi gece gündüz çalışıyor. Yapıyoruz ve daha iyisini yapacağız. Oyunun içinde bir oyuncu olduğumuzu söylemek için geldik ve oyunun içerisine dahil olduk, hızla da ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.