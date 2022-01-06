Togg'un CEO'su Karakaş gözyaşlarına engel olamadı: Oyunun içinde oyuncu olduğumuzu gösterdik

ABD’nin Las Vegas şehrinde 5-7 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Consumer Electronic Show'a (CES) vizyon otomobiliyle katılan Togg yeniliklerini ve ilklerini bir basın toplantısıyla dünya kamuoyuna duyurdu.
Programda kapsamlı bir sunum gerçekleştiren Togg CEO'su Gürcan Karakaş, sunum sonrası verdiği röportajla duygularını aktardı. "Çok heyecanlıyız 3 sene önce burayı ziyaret ettiğimizde 'Buraya gelmeliyiz' demiştim, geldik" dedi. Gözyaşları nedeniyle konuşmakta güçlük çeken Karakaş sözlerine şöyle devam etti:
- "Çok heyecanlıyız 3 sene önce burayı ziyaret ettiğimizde 'Buraya gelmeliyiz' demiştim, geldik. Bakın burada 700 kişi var, 700 kişi gece gündüz çalışıyor. Yapıyoruz ve daha iyisini yapacağız. Oyunun içinde bir oyuncu olduğumuzu söylemek için geldik ve oyunun içerisine dahil olduk, hızla da ilerliyoruz. Bizim hiçbir zaman gözdağı gibi bir niyetimiz olmadı. Biz bu oyunu kurallarına göre oynadığımızı, oynarken de bize olan desteklerle bu işi çok daha iyi yerlere taşıyabileceğimizi söylüyoruz. Bunu da yaşıyoruz zaten. Projenin başından itibaren herkes bize destek veriyor, gönül veriyor. Biz bunun sorumluluğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Şu an 3 senenin stresi üzerimizden kalkmakta, çok mutluyuz ve çok gururluyuz."