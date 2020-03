Mehmetçiğin emrindeyiz

Türkiye'de 81 ilde bulunan Ticaret Odası ve iş dünyası STK'ları eşzamanlı olarak Mehmetçiğe destek açıklamasında bulundu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB İkiz Kuleler’de İdlib’de gerçekleşen hain saldırıya tepki göstermek için Türkiye’nin önde gelen 30’a yakın sendika, konfederasyon, meslek ve sivil toplum örgütlerinin ortak açıklamasını okudu.

ORDUMUZUN YANINDAYIZ

Hisarcıklıoğlu, Türkiye ve ordusunun, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdiğini belirterek, acımasız saldırıyı gerçekleştirenlerin bunun bedelini ödeyeceklerini, Bahar Kalkanı harekatıyla bu bedeli ödemeye başladıklarını söyledi. Türk milletinin her türlü zorluğu aşmasını bilen bir millet olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkların bir tarafta bırakıldığını vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, "Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenabıhak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın."

HER KARARIN ARKASINDAYIZ

Şekib Avdagiç (orta)

İstanbul’daki oda ve borsalar, meslek örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısına tepkilerini göstermek amacıyla İTO’da ortak bir basın açıklaması yaptı. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (İMEAK DTO) Başkanı Tamer Kıran’ın da katıldığı toplantıda, ortak açıklama metnini İTO Başkanı Şekib Avdagiç okudu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye’nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak Türk bayrağının altında kenetlendiklerini belirterek, "Katil rejime karşı, kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın, bütün gücümüzle arkasındayız. Mehmetçiğimizin emrindeyiz” dedi.

Toplantıda İdlib'de hayatını kaybeden Mehmetçiklerimiz için dua edildi.

30 STK’DAN ORTAK BİLDİRİ

Açıklamaya destek veren STK’ler şöyle sıralandı: “Anadolu Aslanları İşadamları Derneği,Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Kadın Girişimcileri Derneği, Memur Sendikaları Konfederasyonu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Emekliler Derneği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Genç İşadamları Derneği, Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye İş Kadınları Derneği, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Müteahhitler Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği.