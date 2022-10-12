Melek yatırımcıya güçlü vergi indirimi

Melek yatırımcıların Ar-Ge faaliyetlerine fon sağlamak için teşvik eden düzenlemelere her gün yenisi ekleniyor. AK Parti’nin Meclis’e sunduğu ve yarın komisyonda görüşmelerine başlanacak torba yasa teklifi, Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesi ve işletmelerin yeni yatırım alanlarına olan ilgilerini artıracak düzenlemeleri de içeriyor. Bu doğrulta da, ‘melek yatırımcılar’ için 31 Aralık’ta sona erecek indirim uygulamasının süresi 2027 sonuna kadar uzatılacak. Söz konusu indirim tutarı da 1 milyon TL’den 2 milyon 500 bin TL’ye çıkartılacak. Düzenleme, Ar-Ge faaliyetlerindeki artışı hızlandırmak amacıyla yapıldı. Ar-Ge desteğinin 2 milyon 500 bin TL’ye kadar çıkarılmasıyla işletmelerin üzerinden büyük bir yük kalkmış olacak. İnovasyona yönelen şirketlere teşvik güçlendirilecek.

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KUR KORUMALIDA SÜRE UZATILIYOR

Teklifle Kur Korumalı Mevduat ve katılım hesaplarına sağlanacak istisnalar 2023 yılı sonuna kadar uzatılıyor. Yıl sonuna kadar döviz ve altın hesabı bakiyelerini TL’ye çeviren mükelleflerin faiz ve kâr payları ile diğer kazançlarından kurumlar vergisi alınmayacak. Cumhurbaşkanı’na 31 Aralık 2023 tarihine kadar her bir geçici vergi veya yıllık hesap dönemleri sonu itibarıyla kurumların bilançolarında yer alan döviz için ayrı ayrı veya birlikte uygulatma konusunda yetki verilecek.

TURİZMDE YATIRIMLARI HIZLANDIRACAK HAMLE

Düzenlemeyle devletin işletmelerden aldığı turizm payı da azaltılıyor. Konaklama, yeme-içme, eğlence ve deniz turizmi tesislerinden alınan pay binde 7,5’ten binde 5’e; seyahat acenteleri ve hava yolu işletmelerinden alınan pay on binde 7,5’ten on binde 5’e düşürülecek. Böylece turizmde yatırım sahası genişletilecek.

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Melek yatırımcı kimdir?

Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin de gelişmesiyle melek yatırımcılar önem kazanmaya başladı. Girişimlere hisse ya da hisse senedine çevrilebilen borç karşılığında sermaye sağlayan kişilere melek yatırımcı deniyor.

Engelli aylığı mağduriyetine neşter

Torba yasa sosyal yardımlar alanında mevzuattan kaynaklanan eksikliklerin de giderilmesini sağlayacak. Bu bağlamda, yaşlı ve engellilere ödenen aylıkların mevzuattan doğan ceza ve faizler silinecek. Böylece yaşlı ve engelli aylıklarıyla ilgili ödemeler gerçekleştikten sonra kişilerin ölüm, gelir değişikliği, engel durumu değişikliği gibi sebeplerle durumunda değişiklik olduğunun tespit edilmesi nedeniyle yapılan yersiz ödemelerden kaynaklı mağduriyet çözüme kavuşturulacak.

EKONOMİ Yatırıma ve üretime para var