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Ekonomi

Memur emeklisinin zam farkı için tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memur emeklilerinin zam farkının 27 Ocak'tan itibaren ödenmeye başlanacağını duyurdu.

16:13 . 24/01/2023 Salı
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Memur emeklilerinin zam farkının ödeneceği tarih belli oldu. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir açıklama yaptı.

Açıklamada zam farkının 27 Ocak Cuma gününden itibaren ödenmeye başlanacağı belirtildi.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada,
"5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı ile 15 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan ek gösterge fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2023 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır"
denildi.

'2 MİLYON 384 BİN KİŞİYE FARK ÖDENECEK'


Aylıklarını her ay alanlara ocak ayı için 1 aylık fark yatırılacağı belirterek, "Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; kasım-aralık-ocak döneminde aylık alanlara 1 aylık tutarında, aralık-ocak-şubat döneminde aylık alanlara 2 aylık tutarında, ocak-şubat-mart döneminde aylık alanlara 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Bu kapsamda 2 milyon 384 bin 79 kişiye ek gösterge farkı dahil ödenecek fark tutarı 7,8 milyar TL'dir. 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (Bağ-Kur) bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları ise zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlanmıştır" açıklaması yapıldı.


2022 YILI EK ÖDEMESİ


Ayrıca 5434 sayılı 'Emekli Sandığı Kanunu'nun ek 79'uncu maddesi gereğince yılın en geç ilk 3 ayı içinde harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre ek ödeme yapıldığı hatırlatılarak "5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK), 4/1-(b) (Bağ-Kur) ve 4/1-(c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık almakta olan 59 bin 115 kişiye ödeme yapılacak olup toplam ödeme tutarı 562,6 milyon TL'dir. 9 bin 541,05 TL ile 17 bin 347,36 TL arasında değişen 2022 yılı ek ödeme tutarları hak sahiplerinin banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2023 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır" denildi.


  • Memurlar normal şartlarda zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta alıyorlar. Ancak yüzde 30'luk zamma ilişkin teknik çalışmaların devam etmesi nedeniyle zamlı maaşlar 15 Ocak'a yetişmedi. Memurlar ve memur emeklileri 15 Ocak'ta toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 16,48 oranında zamlı maaş aldılar. Zammın kalan 13,52 puanlık kısmı da açıklanan tarihten itibaren ödenmeye başlayacak.

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#zam
1 saat önce
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