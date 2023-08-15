Memur-Sen'den toplu sözleşme araştırması: Dört yardımda artış talep edildi

İngiliz ekonomisinin son 18 ayda 65 yılın en zayıf büyümesini kaydettiği tespit edildi. İngiliz düşünce kuruluşu Resolution Foundation'ın açıklamasına göre, İngiliz ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,2 büyüdü. Açıklamada, buna rağmen yüksek faiz oranlarının ekonomideki etkisinin daha fazla hissedileceği yıl sonunda benzer büyüme oranlarının tekrar edilmesi konusunda belirsizlik olduğu kaydedildi.