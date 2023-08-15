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Ekonomi

Memur-Sen'den toplu sözleşme araştırması: Dört yardımda artış talep edildi

Memur-Sen'in araştırmasında, kamu çalışanlarının yüzde 40'ı eş yardımının, yüzde 24'ü doğum, evlenme ve ölüm yardımının, yüzde 16'sı ise kreş yardımının artırılmasını talep etti.

14:14 . 15/08/2023 Salı
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Memur-Sen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Konfederasyon tarafından 2-9 Ağustos'ta 50 bin kamu çalışanının katılımıyla dijital ortamda 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesiyle ilgili araştırma yapıldı.


Araştırmada, Memur-Sen'in refah payı talebine kamu çalışanlarının destek oranı yüzde 89 olurken, yeterli bulmayanların oranı yüzde 11'de kaldı.


Artırılması istenen yardımların sorulduğu araştırmada, kamu çalışanların yüzde 40'ı eş yardımının, yüzde 24'ü doğum, evlenme ve ölüm yardımının, yüzde 16'sı kreş yardımının ve yüzde 20'si ise diğer yardımların artırılması yanıtını verdi.

Araştırmaya katılanların yaklaşık yüzde 82'si evlenmek ya da çocuk evlendirmek için maddi yardıma ihtiyaç duyacağını ifade ederken, maddi yardımsız evlenebileceğini ya da çocuk evlendirebileceğini ifade edenlerin oranı ise yüzde 4,49 oldu.




#araştırma
#kamu çalışanları
#Memur
#Memur-Sen
#refah payı
#Zam
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