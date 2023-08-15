Memur-Sen'den toplu sözleşme araştırması: Dört yardımda artış talep edildi

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Memur-Sen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Konfederasyon tarafından 2-9 Ağustos'ta 50 bin kamu çalışanının katılımıyla dijital ortamda 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesiyle ilgili araştırma yapıldı.
Araştırmada, Memur-Sen'in refah payı talebine kamu çalışanlarının destek oranı yüzde 89 olurken, yeterli bulmayanların oranı yüzde 11'de kaldı.
Araştırmaya katılanların yaklaşık yüzde 82'si evlenmek ya da çocuk evlendirmek için maddi yardıma ihtiyaç duyacağını ifade ederken, maddi yardımsız evlenebileceğini ya da çocuk evlendirebileceğini ifade edenlerin oranı ise yüzde 4,49 oldu.