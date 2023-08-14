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Ekonomi

Memur ve memur emeklisinin maaş zammında kritik gün: Hükümet ilk teklifini bugün sunacak

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde, hükümet ile Memur-Sen arasında müzakere sürecine geçildi. Hükümetin ilk zam teklifini bugün sunması bekleniyor. Bu teklifin Memur-Sen tarafından kabul edilmemesi halinde ise hükümet 17 ve 22 Ağustos'ta yeni tekliflerle masaya gelecek. Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

08:21 . 14/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç devam ediyor.


Belirlenen çalışma takvimi doğrultusunda 11 hizmet koluna ait tekliflerin tasnifi ve kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin ön müzakeresiyle ilerleyen süreçte, müzakere aşamasına geçildi.


İlk zam teklifi bugün sunulacak

Müzakerelerde kritik sürece girilirken, bu kapsamda hükümetin kamu görevlilerinin geneline ilişkin ilk zam teklifini bugün sözleşme masasına sunması bekleniyor.


Bu teklifin Memur-Sen tarafından kabul edilmemesi halinde ise hükümet 17 ve 22 Ağustos'ta yeni tekliflerle masaya gelecek.

Tarafların yine anlaşamaması durumunda ise 23 Ağustos'tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulacak. Bu aşamada Kurul, en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak.


Görüşmeler olumlu bir havada geçti

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, yaptığı açıklamada, 1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerin olumlu bir havada geçtiğini söyledi.


Tekliflerin tasnifi ve ön müzakere süreçlerinin ardından yeni hafta itibarıyla görüşmelerde kritik aşamaya geçildiğini ifade eden Tonbul, şöyle konuştu:

"Çalışma takvimine göre bu hafta hükümet iki kere masaya teklif sunacak. Bunlardan ilkini yarın bekliyoruz. Yarın ki teklifi yeterli bulmamamız durumunda hükümet 17 Ağustos Perşembe günü yeni bir teklifle masaya gelecek. Bundan dolayı bu hafta görüşmelerin seyri açısından oldukça önemli. Kamu işvereni, enflasyon hedefleri üzerinden değil, piyasa gerçekleri üzerinden bir teklifle masaya gelmeli. Makul taleplerimiz karşılık bulmalı ve sözleşme masada uzlaşıyla imzalanmalı."


MEMUR-SEN üçer aylık zamlar istiyor

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.


Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.





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