Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç devam ediyor.





Belirlenen çalışma takvimi doğrultusunda 11 hizmet koluna ait tekliflerin tasnifi ve kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin ön müzakeresiyle ilerleyen süreçte, müzakere aşamasına geçildi.





Müzakerelerde kritik sürece girilirken, bu kapsamda hükümetin kamu görevlilerinin geneline ilişkin ilk zam teklifini bugün sözleşme masasına sunması bekleniyordu.





Hükümetin zam teklifi belli oldu





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan hükümetin zam teklifini açıkladı.





Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;





Tarafların uzlaşısıyla başarıyla sonuçlandıracağız. Özveri ile katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum.





Kamu çalışanlarının merkezi yönetim bütçesinden aldığı pay arttı. Kamu çalışanlarının yaşam standardı büyüyen ve gelişen Türkiye ile yükseldi. En düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya çıkardık. Kamu görevlilerini enflasyona ezdirmemek önceliğimiz.





Görüşmelerin 14. gününde artık belli bir noktaya ulaşmış durumdayız. Sağlıklı, ulaşılabilir bir komisyon oluştu.





İlk 6 ay için yüzde 14 ikinci 6 ay için ise yüzde 9 zam teklifi





967 madde üzerinde görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Gönlümüzün taleplerin tamamını karşılamaktan yana olduğunu belirtmek isterim.

Kamu işveren heyeti olarak 2024 yılı ilk altı ay için yüzde 14, ikinci altı ay için yüzde 9, 2025 yılı ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı oy olarak yüzde 5 teklifimizi açıklıyorum.





Teklif kabul edilmezse üç gün sonra yeniden toplanılacak





Bu teklifin Memur-Sen tarafından kabul edilmemesi halinde ise hükümet 17 ve 22 Ağustos'ta yeni tekliflerle masaya gelecek. Tarafların yine anlaşamaması durumunda ise 23 Ağustos'tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulacak. Bu aşamada Kurul, en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak.





Memurlar ne istiyor?





Ağustos ayında tamamlanması gereken zam pazarlığında memurun talebi önümüzdeki yıl için yüzde 70 olurken, 2025 içinse yüzde 40 zam olarak açıklandı. Ayrıca aylık 7 bin 650 lira kira yardımı da talep ediliyor.





"En düşük maaş 30 bin TL'nin altında olmamalı"





Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, pazarlık süreci başlamadan katıldığı bir programda, "Bugün memurda 30 binin altına alan bir adamın hayatta kalma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir. Kiraların bu kadar arttığı yerde. Memur nasıl ayakta kalabilecek? Bu ücretlerle bu saatten sonra ev ve araba alma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir üstünde olması gerekir." demişti.





İşte memurların talepleri





2024-2025 yıllarında toplam yüzde 110 zam isteyen Memur-Sen'in talepleri şöyle:





Verilen sözün yerine gelmesi, vaadin karşılığını bulması için öncelikle maaşlarda 1.650 TL artış istiyoruz.





Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine;





2024 yılı için 3'er aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %70,2025 yılı için 6'şar aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %40 artış istiyoruz.





Toplu Sözleşme ikramiyesinin artırımlı ve aylık olarak ödenmesini istiyoruz.





1. Dereceye gelmiş bütün kamu görevlilerinin Ek Göstergelerinin 3600 olmasını istiyoruz.





Kamu görevlilerine aylık 7.650 TL Kira Yardımı yapılmasını istiyoruz.





Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılarak GİH'e geçirilmesini istiyoruz.





Ramazan ve Kurban Bayramlarında, ayrı ayrı 4.850 TL Dini Bayram ikramiyesi istiyoruz.





Aile Yardımı olarak; eş yardımının 2.000 TL, çocuk yardımın 500 TL olmasını istiyoruz.





Gelir Vergisinin %15'e sabitlenmesini istiyoruz.





Mühendis, şube müdürü, müdür, müdür yardımcısı, şef vb. ünvanlı personelin özel hizmet tazminatı ve ek ödemeler dahil mali haklarının yeniden belirlenmesini istiyoruz.





Deprem bölgesindeki kamu görevlilerine ödül verilmesini ve tazminatlarının 2025 yılı sonuna kadar ödenmesini istiyoruz.Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavlarının üç yılı aşmayacak şekilde periyodik olarak yapılmasını istiyoruz.





Kıdem aylığı hesabındaki gösterge rakamının 100'e yükseltilmesini ve süre sınırlamasının kaldırılması istiyoruz.





Fazla Çalışma, Harcırah, Arazi Tazminatı, Giyecek Yardımı ve Yemek Yardımlarının artırımlı olarak ödenmesini istiyoruz.





4688 sayılı Kanun'un evrensel ilke ve normlara uygun hale getirilmesini istiyoruz.





Kamu Personel Sisteminin; ücret skalası, ünvan, kariyer gibi hususlar iyileştirilerek, revize edilmesini istiyoruz.





Engellilere, gazilere, gazi ve şehit yakınlarına ilave ödeme yapılmasını istiyoruz.





Disiplin cezalarının affına yönelik, belli kıstaslarla 17 yıl sonra düzenleme yapılsın istiyoruz.





Kadın kamu görevlilerinin 16 hafta olan ücretli doğum izinlerinin 32 hafta olmasını, süt izni sürelerinin artırılmasını ve yarım zamanlı çalışma hakkının fiili uygulamaya dönüşmesini istiyoruz.





Doğum yardımının 5.098 TL, evlenme yardımının 24.215 TL, ölüm yardımının 19.372 TL olarak ödenmesini istiyoruz.





Kurumlarda ücretsiz kreş hizmeti verilmesini, bu hizmetin sunulamadığı yerlerde 2.778 TL, kreş yardımı verilmesini istiyoruz.





8.077 TL seyyanen zammın emekli kamu görevlilerine de yansıtılmasını istiyoruz.





Emekli kamu görevlilerinin, en son görev yaptıkları kurumların dâhil olduğu hizmet kolundaki sendikalara üye olabilmesini istiyoruz."











