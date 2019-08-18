Memur yeni teklif bekliyor

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, hükümetin, memur ve memur emeklilerinin maaşlarında 2020’nin birinci altı aylık döneminde yüzde 3,5, ikinci altı aylık döneminde yüzde 3, 2021’in birinci altı aylık döneminde yüzde 3, ikinci altı aylık döneminde de yüzde 2,5 oransal artış yapılmasına yönelik teklifini değerlendirdi.

ALIN TERİMİZ DEĞERSİZLEŞTİ

Kamu işverenin, görüşmelerin 16. gününde, kendi tekliflerinin iletilmesinden 22 gün sonra teklif sunduğuna işaret eden Yalçın, teklifin gecikmeyi unutturacak kadar vahim bir içeriğe ve eksikliklere sahip olduğunu savundu. Yalçın, “Kamu işverenin teklifi, ‘teklif gecikti’ siteminin ve tepkisinin ötesinde; ‘teklif geçiştirildi’, ‘masa önemsizleştirildi’, ‘alın terimiz değersizleştirildi’ tespitlerini ifade etmeyi ve buna dayalı tepkileri hayata geçirmeyi hem gerekli hem de haklı hale getirmiştir” değerlendirmesinde bulundu.

TEKLİF EKONOMİK OLARAK GERİDE

Yalçın, Memur-Sen’in ve yetkili sendikaların toplu sözleşme tekliflerinin, maliyeti ve mahiyeti makul teklifler olarak kabul gördüğünü bildirdi. Hükümet teklifindeki oranların, hükümetin açıkladığı ekonomik hedeflerle enflasyon tahminlerine, beklentilerine uygun olmadığını savunan Yalçın, hükümetin teklifinin; faiz oranlarındaki düşmeyi, kurdaki aşağı yönlü hareketi, elektrik, doğal gaz ve bazı temel ürünlerin fiyatlarındaki yukarıya yükselişi doğrulamadığını, aksine yok saydığını belirtti.

SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ

Yalçın, teklifin, kamu görevlilerine büyümeden pay vermeme haksızlığını sona erdirmesi gerekirken, “kamu görevlilerine bütçeden pay vermeme hastalığı” gibi algılandığını söyledi.

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Siyasi iradenin, toplu pazarlık masasına, kamu görevlilerini refaha kavuşturma değil cefayla buluşturma teklifi sunduğu iddiasında bulunan Yalçın, “Kamu İşvereni, hem Dimyata pirince gitmemize engel olmak hem de evdeki bulgurun değerini azaltmak gayretindedir. Buna seyirci olmamız kayıtsız kalmamız beklenmesin” ifadelerini kullandı.

MEMUR ENFLASYONA EZDİRİLİYOR

Teklifin 2020 için yıllık toplamda yüzde 6,60, 2021 için ise toplamda 5,57 zam yapılmasını öngördüğünü anlatan Yalçın, bu teklifle, “2020’de maaş ve ücretlerinize enflasyon beklentisinden daha düşük oranda zam yapılmasını kabul edin” denildiğini iddia etti. “Memuru enflasyona ezdirmeyiz” vaadinin, hükümet tarafından öncelikle teklif bandında korunması gerektiğini vurgulayan Yalçın, son 10 yılda hedeflenen enflasyonla, gerçekleşen enflasyon arasındaki uçurumun herkesin hafızasında ve devletin kayıtlarında olduğunu, teklifi makul ve makbul karşılamadıklarını ifade etti. Yalçın, hükümetin ilk teklifinin, 2020 ve 2021 için Merkez Bankasının beklenti anketindeki yüzde 13,9 ve yüzde 9,5 oranları dikkate alınarak masaya getirilmesi gerektiğini bildirdi.

GERGİNLİK İSTEMİYORUZ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, şunları kaydetti: “Biz, örgütlü gücümüzle yetersiz tekliflere tepki vermekten asla kaçınmayız. Fakat biz örgütlü gücümüzü, hak ettiğimizi bize teslim edecek teklifleri takdir etmek, taltif etmek için kullanmayı yeğleriz. Bunu sağlayacak olan kamu işveren tarafıdır. Yeni bir teklif ve yeni bir eşik bekliyoruz. Bunun için de hiç vakit kaybedilmemeli. Beklentimiz, sahayı germek değil.”

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