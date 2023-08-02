Memur zammı için ilk görüşme yapıldı

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Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7’nci toplu sözleşme görüşmelerinin ilki dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Memur-Sen, Kamu-Sen KESK’in temsilcilerinin katıldığı toplantıda taraflara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlık etti. 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan 2 dönemlik zam oranının ve memurların taleplerinin dinleneceği toplu sözleşmede taraflar ağustos ayı içerisinde görüşmeler yapacak. Toplu sözleşme için 23 Ağustos’a kadar 2 kez daha görüşülmesi bekleniyor.
SENDİKA TALEPLERİNİ İLETTİ
Geçtiğimiz günlerde bakanlığa tekliflerini sunan Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık kümülatif yüzde 70, 2025 için de 6'şar aylık dönemler itibarıyla yüzde 40 zam talep ediyor. Sendika ayrıca memurlara kira yardımı, dini bayramlarda ikramiye ve gelir vergisinin yüzde 15’e sabitlenmesini istiyor. Pazarlığın yüzde 40 ila 70 arasında olması tahmin ediliyor.
MEMURU ENFLASYONA EZDİRMEDİK
Hükümetin memurlara büyükşehirlerde kira desteğine sıcak baktığı ifade ediliyor. Doğum izninin ve doğum yardımının yükseltilmesi, çocuk yardımı ücretlerinin de yeniden değerlendirmeye alınabileceği belirtiliyor.
Toplu sözleşmenin ilk görüşmesi öncesi konuşan Bakan Işıkhan, “Kamu çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik. Refah payı artışında ciddi pay verdik. Görüşmelerimizi tarafları memnun edecek düzeyde sonuçlandırmayı hedefliyoruz. Müzakereler boyunca kurum ve sendikaların yapacakları çalışmalar için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.