Memur zammı için ilk görüşme yapıldı

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7’nci toplu sözleşme görüşmelerinin ilki dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Memur-Sen, Kamu-Sen KESK’in temsilcilerinin katıldığı toplantıda taraflara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlık etti. 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan 2 dönemlik zam oranının ve memurların taleplerinin dinleneceği toplu sözleşmede taraflar ağustos ayı içerisinde görüşmeler yapacak. Toplu sözleşme için 23 Ağustos’a kadar 2 kez daha görüşülmesi bekleniyor.