Mercedes-Benz'in satışları yüzde 4 düştü.

Bu yıl AB'nin daha sert CO2 emisyon azaltma hedeflerinin yürürlüğe girmesi, otomobil üreticisi üzerinde baskı oluşturdu. Bu durum, elektrikli araç satışları artmaz ise Mercedes için maliyetli anlaşma veya ağır para cezaları anlamına gelebilecek.