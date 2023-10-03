|
Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan TBMM'de sunum yapacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi bugün ekonomi olacak. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak. Milletvekillerini son ekonomik ve mali gelişmelerle ilgili bilgilendirecek.

08:42 . 3/10/2023 Salı
Diğer
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan.

Yeni yasama yılına başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk gündemi ekonomi olacak.


Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ilk kez milletvekilleri ile bir araya gelecek, Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunum yapacak.


Merkez Bankası Başkanı, milletvekillerine Türkiye'nin para politikası, enflasyonla mücadele ve küresel ekonominin etkileri gibi konularda bilgi verecek.


Son dönemde alınan faiz ve kur korumalı mevduatla ilgili kararlar da toplantı gündeminde olacak. Toplantıda Hafize Gaye Erkan, milletvekillerinin bu konulara ilişkin sorularını da cevaplayacak.


Komisyonu bilgilendirecek


Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın, Meclis'e gelmesi planlanan Merkez Bankası'yla ilgili yasal ve idari düzenlemeler hakkında da komisyona bilgi vermesi bekleniyor.


Merkez Bankası Kanunu'na göre, başkanın banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nu bilgilendirmesi gerekiyor.

#TBMM
#Merkez Bankası
#Hafize Gaye Erkan
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Al Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi’nde Istiqlol’u 3-1 mağlup etti | ÖZET