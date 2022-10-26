Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak

AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun 2 Aralık’ta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacağını açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapacak
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantı esnasında Yılmaz, bir bilgilendirmede bulunarak Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun 2 Aralık’ta komisyonda sunum yapacağını açıkladı.

Yılmaz, "Değerli arkadaşlar bir de bir anons yapmak istiyorum. Merkez Bankamız biliyorsunuz her yıl bir sunum gerçekleştiriyor Meclis'imize. Az önce Merkez Bankası Başkanımızla bir tarih üzerinde anlaştık, 2 Aralık günü yani Komisyonumuzda bütçe çalışmaları bittikten ve Genel Kurulda başlamadan önce Merkez Bankası Başkanımız gelip Plan ve Bütçe Komisyonumuza bir sunum yapacak. Orada da Merkez Bankası'nın politikalarıyla ilgili her türlü soru, yorum yapılabilecek ve tartışma yapılabilecek. Bunu da bilgilerinize arz etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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