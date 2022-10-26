Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantı esnasında Yılmaz, bir bilgilendirmede bulunarak Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun 2 Aralık’ta komisyonda sunum yapacağını açıkladı.

Yılmaz, "Değerli arkadaşlar bir de bir anons yapmak istiyorum. Merkez Bankamız biliyorsunuz her yıl bir sunum gerçekleştiriyor Meclis'imize. Az önce Merkez Bankası Başkanımızla bir tarih üzerinde anlaştık, 2 Aralık günü yani Komisyonumuzda bütçe çalışmaları bittikten ve Genel Kurulda başlamadan önce Merkez Bankası Başkanımız gelip Plan ve Bütçe Komisyonumuza bir sunum yapacak. Orada da Merkez Bankası'nın politikalarıyla ilgili her türlü soru, yorum yapılabilecek ve tartışma yapılabilecek. Bunu da bilgilerinize arz etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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