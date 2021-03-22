Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlundan mesaj Ekonomimiz güçlü temeller üzerinde yükselecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan mesaj: Ekonomimiz güçlü temeller üzerinde yükselecek

Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu çalışma arkadaşlarına mesaj gönderdi. Kavcıoğlu, "Görevimizi tüm paydaşlarla iletişim kaynaklarını etkin tutarak yürütmeye devam edeceğiz. Yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı artırıcı, sürdürülebilir büyüme için gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacağız. Enflasyonda kalıcı düşüş hedefiyle şeffafflık ve öngürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlundan mesaj: Ekonomimiz güçlü temeller üzerinde yükselecek
Şahap Kavcıoğlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla atanan Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu açıklamalarda bulundu.

Önümüzdeki dönemde büyük bir özveriyle, yatırım, üretim ihracat ve istihdamı artırıcı sürdürülebilir büyüme için gerekli koşulların oluşturulmasına katkı sağlayacaklarını kaydeden Kavcıoğlu, "Şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkesiyle çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Ekonomimiz güçlü temeller üzerinde yükselecek

Enflasyonda kalıcı düşüş hedefiyle şeffaflık ve öngürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda çalışmaları sürdüreceklerini belirten Kavcıoğlu şunları belirtti:

Görevimizi tüm paydaşlarla iletişim kaynaklarını etkin tutarak yürütmeye devam edeceğiz. Ekonomimiz güçlü temeller üzerinde yükselecek. Yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı artırıcı sürdürülebilir büyüme için gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacağız.

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