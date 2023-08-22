Merkez Bankası faiz kararı Perşembe günü belli olacak: Piyasa beklentisi ne yönde?

Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda depremlerden etkilenen 11 ilde, konut ve iş yeri yıkılan, ağır ve orta hasarlı hale gelen, acil yıkılacak olan elektrik ve doğal gaz abonelerinin ödenmemiş tüketim bedelleri borçlarının silinmesi için başvuru süresi 1 Kasım'a kadar uzatıldı.