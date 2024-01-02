Merkez Bankası'ndan dikkat çeken adım: Ticari işletmelere uygulanacak temerrüt faiz oranı değişti

Ticaret Bakanlığı’nın kararı gereği dükkân, lokanta ve kafelerin girişlerine fiyat listeleri asılmaya başladı. Fiyatları A4 kâğıda bastırıp cama asan da var, tahtaya tebeşirle yazan, tabela veya dijital pano kullanan da var. Esnaf Cevdet Sarıoğlu, uygulamanın hem müşteri hem de kendileri için iyi olduğunu söyledi.