|
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan dikkat çeken adım: Ticari işletmelere uygulanacak temerrüt faiz oranı değişti

Ticari işletmeler arasındaki mal ve hizmet tedarikinde uygulanacak temerrüt faiz oranı ile ilgili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dikkat çeken bir karar imza attı. Bu kapsamda temerrüt faiz oran yüzde 48'e yükseltildi.

09:24 - 2/01/2024 Salı
Güncelleme: 09:27 - 2/01/2024 Salı
AA
Arşiv
Arşiv

TCMB tarafından hazırlanan "Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.


Bu kapsamda, ticari işletmeler arasındaki mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranı (sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde) yıllık yüzde 48 olarak belirlendi. Söz konusu oran 2023 başında yüzde 11,75'ti.




Tahsil masrafları asgari gider tutarı da tespit edildi


Öte yandan, alacak tahsili masrafları için talep edilecek asgari giderin tutarı da 1310 lira olarak tespit edildi.


Söz konusu kararlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 1530'uncu maddesi uyarınca alındı.




#Merkez Bankası
#Faiz
#ekonomi
16 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bedelli askerlik parası ne kadar oldu? MSB son açıklamalar...