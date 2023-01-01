Merkez Bankası'ndan ihracatçılara destek paketi: Detaylar yarın açıklanacak

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yarın ihracatçılar ile bir araya gelerek hazırlanan destek paketini açıklayacak. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıda Gültepe ve Kavcıoğlu paketle ilgili değerlendirmelerde bulunacak. TCMB'nin geçen yıl uygulamaya aldığı sayısız düzenlemelerin en büyüğü ihracatçıların döviz gelirlerinin bir kısmının rezervlere alınması olmuştu. TRT Haber'in aktardığına göre; TCMB'nin yeni düzenlemeleri süreklilik içerdiği için, banka bundan sonra ihracatçılardan her yıl 100 milyar dolar değerinde döviz geliri elde edecek.

TCMB TARAFINDAN ORGANİZE EDİLİYOR

Bu, ihracatçıların belirli bir vadede döviz gelirlerinin yüzde 40'ını TCMB'ye satma zorunluğu düzenlemesiyle oluşuyor. Türkiye yılda 250 milyar dolarlık ihracat yapıyor bu adım TCMB için yılda 100 milyar dolarlık rezerv kazanımı anlamına geliyor. Eğer ihracatçı yatırımını TCMB kaynaklarından finanse etmiş ise yüzde 40'a ek olarak dövizinin yüzde 30'unun daha piyasaya satılması gerekiyor. Ayrıca yuvam hesapları, altın, vatandaşlık kazanımı KKM'nin TCMB'ye döviz kazandıran bir çok düzenleme de bulunuyor. Bu gelirlerin enerji ithalatı, kurumların ithalat kaynaklı döviz ihtiyacı için gerekli ölçüde dağılımının sağlanması da TCMB tarafından organize ediliyor. Dolar/TL bu sistem ile son aylarda 18.8 etrafında tarihi zirvelerinde yatay bir seyir izliyor.

HAZIR GİYİMCİLER DOLARIN ARTMASINI İSTEMİŞTİ

Öte yandan Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Ramazan Kaya’nın verdiği bilgiye göre, hazır giyimciler, işletmeler üzerindeki baskıyı aşmak için geçen ay Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir araya geldi ve ihracat gelirlerini artırmak için daha zayıf bir lira talep etti. Kaya, Avrupa’nın durgunlukla karşı karşıya olduğu bir dönemde, döviz kurunu sabit tutmaya yönelik hükümet politikalarının endüstri maliyetlerini artırdığını söyledi. İhracatçılar, TL’nin geçen yıl yüzde 85’i gören enflasyona göre yeterince değer kaybetmesine izin verilmediğini belirtirken ihracatçılar liranın çok pahalı kaldığından şikayet etti.





Sektör, dokuz aya kadar geçici bir süre için dolar/TL’nin 23, Euro/TL’nin ise 24 civarında olduğu bir döviz kuru uygulamasını desteklediklerini açıkladı. Yetkililerin bu talebi yerine getirip getirmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.











