Ekonomi Merkez Bankasının rezervleri sekiz yılın zirvesinde 129 milyar dolara yaklaştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası'nın rezervleri sekiz yılın zirvesinde: 129 milyar dolara yaklaştı

Merkez Bankası'nın rezervlerinde artış hız kesmeden sürüyor. Bankanın toplam rezervleri, 9 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 775 milyon dolar artışla 128 milyar 764 milyon dolara yükseldi. Söz konusu veri, Ocak 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine işaret etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Merkez Bankasının rezervleri sekiz yılın zirvesinde: 129 milyar dolara yaklaştı
Foto/arşiv

Merkez Bankası'nın açıkladığı haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 9 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 3 milyar 509 milyon dolar artışla 84 milyar 810 milyon dolara çıktı.

Brüt döviz rezervleri, 2 Aralık'ta 81 milyar 301 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 266 milyon dolar yükselerek 43 milyar 688 milyon dolardan 43 milyar 954 milyon dolara ulaştı.

129 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 9 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 775 milyon dolar artışla 124 milyar 989 milyon dolardan 128 milyar 764 milyon dolara yükseldi.

Söz konusu veri, Ocak 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine işaret etti.

NET REZERVLER 13 AYIN ZİRVESİNDE

Net uluslararası rezervler de 26 milyar 756 milyon dolarla 12 Kasım 2021 haftasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

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