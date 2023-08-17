Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı

Brüt döviz rezervleri 872 milyon dolar artarak 74 milyar 229 milyon dolardan 75 milyar 101 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 11 Ağustos haftasında 144 milyon dolar azalarak 41 milyar 362 milyon dolardan 41 milyar 218 milyon dolara indi.