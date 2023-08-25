Merkez faizi yüzde 25'e çıkardı

Merkez Bankası, politika faizini 750 baz puan artırarak yüzde 17,5 seviyesinden yüzde 25'e çıkardı. Yeni ekonomi yönetimiyle birlikte haziran ayında yapılan ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz 650 baz puan, temmuzda ise 250 baz puan artırılmıştı.

BEKLENTİLERİN ÜÇ KATI ARTIŞ

Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki Merkez Bankası’nın 750 baz puanlık faiz adımı tek seferde yapılan en büyük artış oldu. Piyasanın beklentisi 250 baz puan artış yönündeydi. Merkez Bankası beklentilerin üç katı faiz artışına gitti. Son üç aydaki artış bin 650 baz puanı buldu.

Merkez Bankası, yaptığı faiz artışına enflasyonun ana eğilimindeki yükselişini gerekçe gösterdi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir. Yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret etmektedir. Bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyir, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar, hizmet enflasyonundaki katılık ve vergi düzenlemeleri belirleyici olmaktadır.”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dünkü faiz artışına ilişkin sosyal medya hesabından şu kısa paylaşımda bulundu: "Kararlıyız. Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz."







