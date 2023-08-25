|
Ekonomi

Merkez faizi yüzde 25'e çıkardı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 750 baz puan artırarak yüzde 17,5'ten yüzde 25'e çıkardı.

04:00 . 25/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Merkez Bankası, politika faizini 750 baz puan artırarak yüzde 17,5 seviyesinden yüzde 25'e çıkardı. Yeni ekonomi yönetimiyle birlikte haziran ayında yapılan ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz 650 baz puan, temmuzda ise 250 baz puan artırılmıştı.

BEKLENTİLERİN ÜÇ KATI ARTIŞ

Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki Merkez Bankası’nın 750 baz puanlık faiz adımı tek seferde yapılan en büyük artış oldu. Piyasanın beklentisi 250 baz puan artış yönündeydi. Merkez Bankası beklentilerin üç katı faiz artışına gitti. Son üç aydaki artış bin 650 baz puanı buldu.

Merkez Bankası, yaptığı faiz artışına enflasyonun ana eğilimindeki yükselişini gerekçe gösterdi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir. Yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret etmektedir. Bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyir, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar, hizmet enflasyonundaki katılık ve vergi düzenlemeleri belirleyici olmaktadır.”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dünkü faiz artışına ilişkin sosyal medya hesabından şu kısa paylaşımda bulundu: "Kararlıyız. Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz."



#Merkez Bankası
#Faiz
#Ekonomi
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ankara'da okul servis ücretleri açıklandı: Yeni tarifeler cep yakacak!