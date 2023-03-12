Merkez’den ihtiyaç kredisi faizine sınır

Merkez Bankası, vatandaşın büyük tepkisini neden olan ihtiyaç kredi faizlerinde önemli bir düzenleme yaptı. Merkez Bankası; daha önce ticari krediler için getirdiği “faiz üst sınırı” uygulamasını tüketici kredilerine de getirdi. Merkez Bankası’nın bankalara gönderdiği yazıya göre; tüketicilere kullandırılacak ihtiyaç kredilerinde “faiz/kâr payı oranı Merkez Bankası tarafından ilan edilen bileşik referans oranının 1.8 ile 2.0 katı arasında olanlara birinci kademede, 2.0 katından yüksek olanlara ikinci kademede” menkul kıymet tutma zorunluluğu kararlaştırıldı.

%1,37’Yİ AŞAN BANKA MALİYETE KATLANACAK

Böylelikle, oto ve konut kredileri haricinde verilecek ihtiyaç kredilerinde menkul kıymet kapsamına girmeyecek en yüksek aylık faiz 1.37 seviyesinde olacak. Buna göre yıllık basit %16.56 seviyesinin üzerinde oluşacak kredi faizlerinde bankaların menkul kıymet tutma yükümlülüğü olacak. Mevcut durumda bankalar ihtiyaç kredilerine aylık 1.55 ile %2.00 arasında faiz uyguluyor. Bankalar referans faizin 1.8 ile 2.0 katı arasında faiz uygulaması halinde %20, 2.0 katının üzerinde faiz uygulanması halinde ise %90 menkul kıymet tutmak zorunda kalacak.

TİCARİ KREDİLERDE ETKİSİNİ HEMEN GÖSTERDİ

Merkez Bankası, geçen yıl ticari kredi faizlerinin politika faizine yakınlaşması için ticari kredilerde faiz sınırı koymuş, referans oranları aşan krediler için menkul kıymet tutma yükümlülüğü getirilmişti. Ağustos 2022’de devreye alınan uygulamanın ardından ticari kredi faizleri bir hafta gibi kısa bir sürüde yüzde 31’den yüzde 20 seviyesine gerilemişti. Buna benzer bir faiz düşüşünün tüketici kredi faizlerinde yaşanması bekleniyor.







