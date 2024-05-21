Merkezi Kayıt Kuruluşu Asya Pasifik Merkezi Saklama Kuruluşları Birliğine üye oldu

Kuruluştan yapılan açıklamaya göre, üye olduğu uluslararası birliklerin 5'incisi olan ACG ile kıtalar ve piyasalar arasında köprü görevi üstlenen MKK, Asya Pasifik bölgesinde yürüttüğü projeler ve geliştirmek istediği işbirlikleriyle Türkiye ve bölge ülkeleri arasında sermaye piyasalarında ortak kazanımlar hedefliyor.

"Bu kurullara 209 bin 111 yatırımcı elektronik ortamda katıldı. Yine Endonezya sermaye piyasaları borçlanma araçları için de e-genel kurul sistemi geliştirme çalışmalarımız sürüyor ve bu yıl devreye alınacak. Endonezya'da e-GKS çözümümüzle olduğu gibi bölgedeki diğer ülkelerle de geliştirmeyi hedeflediğimiz işbirliklerini düşünerek, kuruluşumuz ve ülkemiz sermaye piyasaları için hayırlı olmasını diliyoruz. Ayrıca bu yıl ekim ayında İstanbul'da 40'tan fazla ülkenin katılımıyla gerçekleştireceğimiz Avrasya, Afrika ve Orta Doğu ülkeleri saklamacı kuruluşları birliklerinin (AMEDA ve AECSD) ortak toplantısına ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını taşıyoruz."