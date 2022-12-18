Meslek liseleri patente koştu

Milli Eğitim Bakanlığının fikri ve sınai mülkiyet hakları kapsamında yaptığı çalışmalar meyvelerini vermeye devam ediyor. 2022 yılında meslek liseleri tarafından patent, faydalı model, tasarım ve marka başvurularında rekor sayıya ulaşıldı. Türkiye çapında 780’i aşkın meslek lisesi geçen yıl başvuru yaparken, en fazla başvuruyu yapan il Bursa oldu.

BİN 611 BAŞVURUNUN 788'İ BURADAN

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bağlı kuruluş TÜRKPATENT’in resmi verilerine göre; liselerden marka, patent, faydalı model ve tasarım alanlarında kuruma yapılan başvurular bu yılda artarak devam etti. 2022 yılının 10 ayında Türkiye genelinde liselere ait toplam bin 611 sınai mülkiyet başvurusu yapıldı. Bu başvuruların 788’i meslek liselerinden geldi. Meslek liseleri, Türkiye’de geçen yıl yapılan başvuruların yaklaşık yarısını yaptı.

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İLK ÜÇÜ BURSA, ANKARA VE ADIYAMAN PAYLAŞTI

Bu yılın ilk 10 ayında, geçen yıla göre patent/faydalı model sayılarında 120, tasarım başvurularında 542, marka başvurularında ise 464 artış olması dikkat çekti. Genel sinai haklar başvuru sayılarında en fazla başvurusu olan il Bursa olurken, marka başvurusunda Bursa, patent/faydalı model başvurusunda Ankara, tasarım başvurunda ise Adıyaman öne çıktı. Verilerde patent/faydalı model başvurularının marka ve tasarım başvurularına göre düşük olması da dikkat çekti.

UMUT VERİCİ BİR GELİŞME

Verileri değerlendiren Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, “Fikri ve sınai mülkiyet konusunda bir yılda çok önemli bir mesafe kat edildi. Son yılın rakamlarındaki olumlu artış, ülkemiz adına umut verici. Bu çalışmalar bizi gelecekte çok daha iyi bir noktaya taşıyacaktır. Genç nüfus oranı yüksek, dinamik bir ülke olarak, ilerleyen dönemlerde özgün fikirlerle başvuru sayımızı artıracağımıza olan inancımız tam” şeklinde konuştu.

Kemal Yamankaradeniz

İNOVASYON VARSA BÜYÜME VE GELİŞİM VAR

Patent / faydalı model konusunda başvuruların azlığına dikkat çeken Kemal Yamankaradeniz, “2020-2022 yılları arasında en fazla başvurunun marka konusunda yapıldığını, patent başvurularının ise diğerlerine oranla yüzde 50 gerisinde olduğunu görüyoruz. Öğrencilerin teknolojik gelişiminin en önemli araçlarından biri olan patent konusunda farkındalıklarını artırmak, patent araştırması ve patent/faydalı model başvurusu yapma konularında bilgi ve tecrübe kazanmalarını sağlamaya çalışmalıyız. İnovasyon varsa orada büyüme ve gelişme vardır. En önemlisi de emek ve üretim var demektir. Öğrencilere tavsiyem ise kendinizi sürekli geliştirin. Trendleri takip edin. Sürekli gelişen inovasyon ekosistemimizin de katkısıyla yeni icatlar çıkarın” diye konuştu.