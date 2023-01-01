Mesleki beceri iş yerinde kazanılıyor

Mesleki ve teknik eğitim fırsatları oluşturarak gençlerin çalışma hayatına geçişlerini kolaylaştıracak ‘Mesleki Beceri Seferberliği Programı’ başladı. Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde TOBB ve UNICEF iş birliğinde yürütülecek program Türkiye genelinde işverenler ile gençleri buluşturacak. İşverenler, iş başında güvenli öğrenme ve staj fırsatlarından yararlanmaya hazır 1,2 milyondan fazla mesleki eğitim öğrencisini, uygun pozisyonlarda imkânlar dâhilinde stajyer almayı ve istihdam sağlamayı taahhüt ediyor. Seferberlik ile mesleki eğitimin güçlendirilmesi, iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağının hızlı bir şekilde yetiştirilmesi de amaçlanıyor.

HAZİRANA KADAR 10 BİN GENÇ

Program çerçevesinde ilk planda 2023’ün Haziran ayına kadar 10 bin gencin iş yeri tabanlı eğitim ve mentorluk fırsatından yararlanması bekleniyor. Sektörler arası iş birliği ile gerçekleştirilecek sosyal ve ekonomik uyum aracılığıyla gençlerin desteklenmesi ve gerekli becerileri edinmeleri sağlanıyor. Bununla birlikte, işverenlerin ihtiyaç duydukları becerilerin eksikliğine çözüm olurken, özel sektörün verimliliğini ve kalkınmasını da artıracak.

Regina De Dominicis

GİRİŞİMCİLER İÇİN FIRSAT

UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis seferberliğin gençler için bir fırsat olduğunu söyledi. Dominicis, “Bugün iş dünyası ihtiyaç duyduğu işleri yürütecek, yenilik getirecek ve işleri büyütecek yetenekli iş gücünü bulmakta zorlanırken, gençler, mevcut işlerde çalışmak için doğru becerilere sahip olmadıklarını ve hızla değişen dünyada, gelecekte gerekli olacak becerilerden mahrum kaldıklarını düşünüyorlar" dedi.



