Mevduatta faiz yarışı kaybettirdi

Bankaların mevduatta yüksek faiz yarışı sektöre 11 ayda yüzde 8.1 kardan zarar yazdırdı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2019’un 11 aylık karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,1 düşerek 46 milyar 611 milyon liraya geriledi. Faizlerin düşmesiyle birlikte mevduatta daha az faiz veren bankaların kasım ayı karı geçen yılın aynı ayına göre yüze 12,9 artarak 5 milyar 311 milyon lira oldu. Bankacılık sektörü, 2018’in kasım ayında 4 milyar 803 milyon lira, 2017’nin aynı ayında da 4 milyar 29 milyon lira kar elde etmişti. BDDK verilerine göre, bankaların faiz dışı gelirleri, kasım sonu itibarıyla 95,8 milyar liraya ulaştı. Kredilerden alınan ücret ve komisyon payı yüzde 15,2 oldu. Ücret ve komisyonlardan elde edilen gelir, 2018’in kasım sonuna göre yüzde 39,3 artarak 14,5 milyar liraya çıktı.

Kredilerden alınan faiz 297 milyar lira

Bankalar, Ocak-Kasım 2019 döneminde kredilerden 297 milyar lira faiz geliri sağladı. Söz konusu gelirin 57,8 milyar lirası tüketici kredilerinden, 13 milyar lirası kredi kartlarından, 34,3 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 192 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu. Bankacılık sektörünün toplam faiz gideri, geçen yılın 11 ayında 2018’in aynı dönemine göre yüzde 22,5 artarak 241,8 milyar liraya yükseldi. Söz konusu dönemde bankaların mevduata verdiği faiz tutarı, yüzde 22,4 artışla 164 milyar liranın üzerine çıktı. Toplam faiz giderlerinin yüzde 68’i mevduata ve yüzde 11’i bankalara verilen faizlerden oluştu.

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Personel gideri 31,3 milyar TL

Bankaların toplam faiz dışı giderleri, kasım sonunda 2018’in aynı dönemine kıyasla yüzde 14,2 artarak 114,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde faiz dışı giderlerin yaklaşık yüzde 28’i personel giderlerinden oluştu. Personel gideri, kasım sonunda 2018’in aynı dönemine göre yüzde 23,6 artışla 25,3 milyar liradan 31,3 milyar liraya yükseldi.