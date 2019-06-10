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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Meyve sebze uçuşa geçti

Türkiye, Rusya krizi sonrasında sebze meyve ihracatındaki sorunları geride bıraktı. Sektör, geçen yıl 2,3 milyar dolarlık ihracat yaparken, hava yolu ile ihracat yüzde 71 artışla 18 milyon dolara çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hava yoluyla ihracatta ilk sırada 6 milyon 502 bin dolarla kiraz yer aldı. (Fotoğraf: Arşiv)
Hava yoluyla ihracatta ilk sırada 6 milyon 502 bin dolarla kiraz yer aldı. (Fotoğraf: Arşiv)

Türkiye'nin 2018 yılı hava kargo ile yaş meyve sebze ihracatı önceki seneye göre yüzde 71 artarak 18 milyon 58 bin dolara yükseldi. Hava yoluyla ihracatta ilk sırada 6 milyon 502 bin dolarla kiraz yer aldı. EİB Başkanı Hayrettin Uçak, "Bu yıl 18 milyonluk rakamı 20 milyon dolara çıkarmayı amaçlıyoruz. Gelecek yıllarda ise yaş meyve sebze ihracatının yüzde 10'unu hava kargo ile yapmak amacındayız" dedi.

2,3 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Böylece Rusya ile yaşanan kriz sonrasında, sorun yaşayan meyve ve sebze ihracatı yukarı yönlü ivme kazandı. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerine göre, 2018'de Türkiye'den 2 milyar 325 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı yapıldı. Yaş meyve ve sebze ihracatçındaki artışta, ‘özel indirim ve yeni destinasyonlara uçulması’ konusunda Türk Hava Yollarının (THY) kargo şirketi Turkish Cargo ile 2017'nin mayıs ayında yapılan anlaşma etkili oldu. Anlaşmanın sağlandığı 2017'de 6 bin 215 ton ürün karşılığında 10 milyon 522 bin dolarlık yaş meyve sebze hava yoluyla taşındı. Geçen yıl hava kargoyla yapılan 6 bin 691 tonluk yaş meyve sebze ihracatından değer bazında önceki yıla göre yüzde 71'lik artışla 18 milyon 58 bin dolar gelir sağlandı. Hava yoluyla en fazla ihracat 3 milyon 202 bin dolarla Hong Kong'a gerçekleşti.

HEDEF 20 MİLYON DOLAR

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Hava kargonun, ürünlerini pazara hızlı sokmak isteyen ihracatçılar için önemli bir fırsat olduğunu aktardı. Uçak, “İhracatçımız hava yoluyla ihracata alışıyor. Bu yıl 18 milyonluk rakamı 20 milyon dolara çıkarmayı amaçlıyoruz. Gelecek yıllarda ise yaş meyve sebze ihracatının yüzde 10’unu hava kargo ile yapmak amacındayız” diye konuştu.

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  • Kilogramı 21 dolara mantar sattık
  • Hava yoluyla yaş meyve sebze ihracatında ilk sırada 6 milyon 502 bin dolarla kiraz yer aldı. Kiraz ihracatını ise mantar takip etti. Hava yoluyla ihraç edilen kuzu, cüce kız, yer mantarı gibi 201 ton 906 kilogramlık ürün ihracatına karşılık 4 milyon 328 bin dolar döviz girdisi sağlandı. Böylece mantarın kilogram başına ihracat fiyatı yaklaşık 21 dolar olarak kayıtlara geçti. Mantarın ardından ise 2 milyon 387 bin dolarla incir geldi.

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