Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Milli savaş uçağı için 500 mühendis 20 milyon satır kod yazacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Milli savaş uçağı için yazılım çalışmaları başlıyor

Milli savaş uçağı için 500 mühendis 20 milyon satır kod yazacak

Türk savunma sanayisinde yazılım tabanlı çözümlere imza atan HAVELSAN, Milli Muharip Uçak Projesi'ne dahil oldu. Şirket bünyesinde Milli Muharip Uçak Direktörlüğü kurulurken, 20 milyon satırlık kod yazılımı için 500 mühendis görev alacak. HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay projeye ilişkin 5'inci nesil olması dolayısıyla 'uçan bilgisayar' denilebileceğini kaydetti.

Haber Merkezi AA
Milli Muharip Uçak Projesi.
Milli Muharip Uçak Projesi.

Türkiye'nin 5'inci nesil bir muharip uçak üretmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi için Türk savunma sanayisindeki güç birliği genişliyor.

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, yaptığı açıklamada, MMU'nun milli gurur oluşturacak, Türkiye'ye lig atlatacak bir proje olduğunu söyledi.

'UÇAN BİLGİSAYAR' DENİLEBİLİR

Proje sonunda ortaya çıkacak 5'inci nesil savaş uçağını dünyada yapabilen birkaç ülke bulunduğunu belirten Atalay, "İnşallah biz de o ülkelere dahil olacağız. Uçağın hangardan çıkışı için 2023 yılı öngörülüyor. İstenen noktaya gelmesi için uzun yıllar çalışacağımız bir proje. 5'inci nesil olması dolayısıyla 'uçan bilgisayar' diyebileceğimiz bir ürün. 20 milyon satır civarında yazılımın üzerinde koşacağı, yüzlerce modül yazılımın birlikte çalışacağı bir uçan bilgisayar. Dolayısıyla HAVELSAN'ın projenin ana oyuncularından biri olması çok doğal." dedi.

25 MİLYON SATIR KOD YAZILDI

HAVELSAN'ın deneyim ve yeteneğiyle bu projenin ana oyuncularından biri olduğunu ifade eden Atalay, şöyle konuştu:

"Geçmişte pek çok büyük projede milyon satırlık benzer işler yaptık. Advent Savaş Yönetim Sistemi'nde 10 milyon, Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi'nde 15 milyon satır kod yazdık. Bu büyüklükte işlerin hem modüler geliştirilmesi hem o modüllerin birlikte yüksek performansla çalışması deneyimi bizde vardı. Aynı zamanda halen yürütmekte olduğumuz, dünyadaki iddialı firmalardan biri olduğumuz uçak simülatörü alanındaki yetkinliğimiz de bu projeye önemli katkılar sağlayacaktır. F16 uçaklarından eğitim uçaklarına, helikopterden çok değişik hava ve kara araçlarına çeşitli tipteki ürünlerin simülatörlerini yaptık. Simülatör alanındaki deneyimimizin burada çok önemli katkıları ve faydaları olacağını düşünüyoruz."

DENEYİMLER BİRLEŞTİ

Tüm bunlara rağmen bugüne kadar daha çok konsept ve mekanik tasarım üzerine yoğunlaşıldığı için HAVELSAN'ın projenin içinde çok da görülmediğine dikkati çeken Atalay, şu değerlendirmede bulundu:

"Artık işin teknolojik, yazılım ve operasyonel konuları da tasarlanıp konuşulur hale geldi. Dolayısıyla bizim rolümüz de burada ortaya çıktı. Bunun doğal sonucu olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ) gibi iş ortaklarıyla yapılan değerlendirme sonucu bizim de bu projeye dahil olmamıza karar verildi. Bunun üzerine sadece bu işe çalışacak bir direktörlük oluşturduk, Milli Muharip Uçak Direktörlüğümüzü kurduk. Başına da Hava Kuvvetlerinde ve F35 projesinde çalışmış bir arkadaşımızı getirdik. Dolayısıyla F35 projesindeki deneyimleri, Hava Kuvvetleri ve HAVELSAN deneyimiyle birleştirerek bu projeye çok önemli katkılar sunabileceğimizi düşünüyoruz."

EKİP OLUŞMAYA BAŞLADI

Ahmet Hamdi Atalay, proje için bir ekip oluşturmaya başladıkları bilgisini vererek, "20 milyon satırlık bir yazılım işi diye bakarsanız, 400-500 mühendis gerektirecek bir büyüklükten bahsediyoruz. Nihai hedefi de muhtemelen bu rakamlarda olacak. Ekip şu anda bünyemizde fakat yakın zamanda TUSAŞ içinde oluşturulacak MMU ekiplerinin çalıştığı binada yerini alacak. Ekipler orada hep beraber çalışıyor olacaklar." dedi.

Milli savaş uçağı için 500 mühendis 20 milyon satır kod yazacak
FOTOĞRAF 11
Title
Türkiye'nin 5'inci nesil bir muharip uçak üretmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi için Türk savunma sanayisindeki güç birliği genişliyor.
Title
HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, yaptığı açıklamada, MMU'nun milli gurur oluşturacak, Türkiye'ye lig atlatacak bir proje olduğunu söyledi.
Title
Proje sonunda ortaya çıkacak 5'inci nesil savaş uçağını dünyada yapabilen birkaç ülke bulunduğunu belirten Atalay, İnşallah biz de o ülkelere dahil olacağız. Uçağın hangardan çıkışı için 2023 yılı öngörülüyor. İstenen noktaya gelmesi için uzun yıllar çalışacağımız bir proje. 5'inci nesil olması dolayısıyla 'uçan bilgisayar' diyebileceğimiz bir ürün. 20 milyon satır civarında yazılımın üzerinde koşacağı, yüzlerce modül yazılımın birlikte çalışacağı bir uçan bilgisayar. Dolayısıyla HAVELSAN'ın projenin ana oyuncularından biri olması çok doğal. dedi.
Title
HAVELSAN'ın deneyim ve yeteneğiyle bu projenin ana oyuncularından biri olduğunu ifade eden Atalay, şöyle konuştu:
Title
Advent Savaş Yönetim Sistemi'nde 10 milyon, Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi'nde 15 milyon satır kod yazdık. Bu büyüklükte işlerin hem modüler geliştirilmesi hem o modüllerin birlikte yüksek performansla çalışması deneyimi bizde vardı. Aynı zamanda halen yürütmekte olduğumuz, dünyadaki iddialı firmalardan biri olduğumuz uçak simülatörü alanındaki yetkinliğimiz de bu projeye önemli katkılar sağlayacaktır. F16 uçaklarından eğitim uçaklarına, helikopterden çok değişik hava ve kara araçlarına çeşitli tipteki ürünlerin simülatörlerini yaptık. Simülatör alanındaki deneyimimizin burada çok önemli katkıları ve faydaları olacağını düşünüyoruz.
Title
Tüm bunlara rağmen bugüne kadar daha çok konsept ve mekanik tasarım üzerine yoğunlaşıldığı için HAVELSAN'ın projenin içinde çok da görülmediğine dikkati çeken Atalay, şu değerlendirmede bulundu:
Title
Artık işin teknolojik, yazılım ve operasyonel konuları da tasarlanıp konuşulur hale geldi. Dolayısıyla bizim rolümüz de burada ortaya çıktı. Bunun doğal sonucu olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ) gibi iş ortaklarıyla yapılan değerlendirme sonucu bizim de bu projeye dahil olmamıza karar verildi. Bunun üzerine sadece bu işe çalışacak bir direktörlük oluşturduk, Milli Muharip Uçak Direktörlüğümüzü kurduk. Başına da Hava Kuvvetlerinde ve F35 projesinde çalışmış bir arkadaşımızı getirdik. Dolayısıyla F35 projesindeki deneyimleri, Hava Kuvvetleri ve HAVELSAN deneyimiyle birleştirerek bu projeye çok önemli katkılar sunabileceğimizi düşünüyoruz.
Title
Ahmet Hamdi Atalay, proje için bir ekip oluşturmaya başladıkları bilgisini vererek, 20 milyon satırlık bir yazılım işi diye bakarsanız, 400-500 mühendis gerektirecek bir büyüklükten bahsediyoruz.
Title
Nihai hedefi de muhtemelen bu rakamlarda olacak. Ekip şu anda bünyemizde fakat yakın zamanda TUSAŞ içinde oluşturulacak MMU ekiplerinin çalıştığı binada yerini alacak. Ekipler orada hep beraber çalışıyor olacaklar. dedi.
Title
Türkiye'nin 5'inci nesil bir muharip uçak üretmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi için Türk savunma sanayisindeki güç birliği genişliyor.
Title
Türkiye'nin 5'inci nesil bir muharip uçak üretmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi için Türk savunma sanayisindeki güç birliği genişliyor.
Milli savaş uçağı için 500 mühendis 20 milyon satır kod yazacak
Türk savunma sanayisinde yazılım tabanlı çözümlere imza atan HAVELSAN, Milli Muharip Uçak Projesi'ne dahil oldu. Şirket bünyesinde Milli Muharip Uçak Direktörlüğü kurulurken, 20 milyon satırlık kod yazılımı için 500 mühendis görev alacak. HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay projeye ilişkin 5'inci nesil olması dolayısıyla 'uçan bilgisayar' denilebileceğini kaydetti.

Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması: Planda öteleme yok
EKONOMİ
Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması: Planda öteleme yok
Abone Ol Google News
Uçan bilgisayar olacak

Uçan bilgisayar olacak

500 mühendis 20 milyon satır kod yazacak.
Planda öteleme yok

Planda öteleme yok

​Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması.
İttifaktakriz büyüyor

İttifak'ta
kriz büyüyor

Akşener'in 'PKK uzantısı' dediği HDP: İktidarın gizli müttefikisiniz.
AVM'ler için en yakın tarih 11 Mayıs

AVM'ler için en yakın tarih 11 Mayıs

​Maske ve dezenfektan zorunlu olacak, sinemalar ise yine kapalı.
Gelirleri<br>üçte bir azalacak

Gelirleri
üçte bir azalacak

Suudi Arabistan'a bir kötü haber daha.
Helal olsun Mesut

Helal olsun Mesut

Ramazan kampanyasına yaptığı bağışla gönülleri fethetti.

Türkiye'yi konuşuyorlar

Türkiye'yi konuşuyorlar

​ABD'ye yapılan yardımlar dünya gündeminde.

Miniklerin<br>ramazan köşeleri

Miniklerin
ramazan köşeleri

Çocuklar evlerinin bir köşesini mübarek aya özel süsledi.
Petrol arayacak

Petrol arayacak

​İki ili kapsayan dev arazi için gerekli izin çıktı.
Nevşehir'de<br>korona mesaisi

Nevşehir'de
korona mesaisi

​Belediye ekipleri ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak.
Güngören'de kapı<br>kapı dezenfekte

Güngören'de kapı
kapı dezenfekte

​'Merhamet Devriyesi' ile yaşlı vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor.
Koronavirüsle<br>fiyatı artan 30 ürün

Koronavirüsle
fiyatı artan 30 ürün

​Tuvalet kağıdı, bulyon ve tuz listede başı çekti.
Mandzukic hamlesi

Mandzukic hamlesi

Süper Lig ekibi Hırvat golcünün peşinde.
Ortaya çıktı

Ortaya çıktı

​Kuzey Kore lideri Kim Jong-un açılışta görüldü.
Emniyette<br>görev değişikliği

Emniyette
görev değişikliği

Bir şube ile ilçenin emniyet müdürü değişti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.