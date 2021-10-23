Milli Savunma Bakanı Akar: F-16 tedariki için teknik çalışma başlatıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu;
Yunan Savunma Bakanı ile olumlu, yapıcı bir görüşme yaptık. Bu görüşmenin olumlu sonuçlarını önümüzdeki dönemde görmeyi bekliyoruz.
YUNANİSTAN İLE FRANSA ARASINDAKİ ANLAŞMA
NATO’nun içinde olmamıza rağmen birtakım ittifaklar aranmasının hem NATO’ya hem ikili ilişkilere zarar vereceğini, güveni sarsacağını herkesin bilmesi gerekir.
F-16 TEDARİKİ
Bununla ilgili teknik çalışma başlatıldı. Süreci takip ediyoruz. Türkiye’nin, TSK’nın güçlenmesi aynı zamanda NATO savunmasının güçlenmesi anlamına geliyor.
SURİYE'NİN KUZEYİNDE PKK/YPG SALDIRILARI
Olayları çok yakından takip ediyoruz. Yeri ve zamanı geldiğinde gereken yapılır.