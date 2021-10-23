Milli Savunma Bakanı Akar: F-16 tedariki için teknik çalışma başlatıldı

Türkiye’nin denizlerdeki rüya projesi: Bir tanesi bir milyar dolar

Korvetler, fırkateynler ve denizaltılar ile Türk donanması tarihi bir dönem yaşıyor. Sıra ise Türkiye'nin denizlerdeki rüya projesine geldi. İlk milli hava savunma muhribi için takvim belli oldu. Savunmadaki Türkler programı bu hafta gündemine Hava Savunma Muhribi TF-2000'i aldı.