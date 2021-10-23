Ekonomi Milli Savunma Bakanı Akar F-16 tedariki için teknik çalışma başlatıldı
SAVUNMA SANAYİ

Milli Savunma Bakanı Akar: F-16 tedariki için teknik çalışma başlatıldı

F-16 tedariki için teknik çalışmanın başlatıldığını ve süreci yakından takip ettiklerini belirten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan ile Fransa arasında yapılan anlaşmanın ise hem NATO’ya hem de ikili ilişkilere zarar vereceğini açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanı Akar: F-16 tedariki için teknik çalışma başlatıldı
Bakan Akar F-16 tedariki için teknik çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu;

Yunan Savunma Bakanı ile olumlu, yapıcı bir görüşme yaptık. Bu görüşmenin olumlu sonuçlarını önümüzdeki dönemde görmeyi bekliyoruz.

YUNANİSTAN İLE FRANSA ARASINDAKİ ANLAŞMA

NATO’nun içinde olmamıza rağmen birtakım ittifaklar aranmasının hem NATO’ya hem ikili ilişkilere zarar vereceğini, güveni sarsacağını herkesin bilmesi gerekir.

F-16 TEDARİKİ

Bununla ilgili teknik çalışma başlatıldı. Süreci takip ediyoruz. Türkiye’nin, TSK’nın güçlenmesi aynı zamanda NATO savunmasının güçlenmesi anlamına geliyor.

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Olayları çok yakından takip ediyoruz. Yeri ve zamanı geldiğinde gereken yapılır.

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