Milli takım THY ile uçacak

Türk Hava Yolları (THY) ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında sponsorluk anlaşmasına imza atıldı. THY'nin genel müdürlük binası VIP salonunda, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat'ın katılımıyla imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Hacıosmanoğlu, THY'nin dünya çapında bir marka olduğunu, kendilerinin de Türk futbolunun marka değerini yükseltmeye çalıştıklarını belirtti. Hacıosmanoğlu, 2026'da yapılacak dünya futbol şampiyonasında Milli Takım'ın ulaşımını THY'nin sağlayacağını hatırlatarak, "Başkan'ımız Bolat'tan özel ricalarımız oldu. Kendilerine buradan teşekkür ediyoruz. Türk futbolunu sadece Türk milleti değil, İslam ülkeleri de takip ediyor" dedi.

16 FEDERASYONA DESTEK VERİYORUZ

“Ülkemizin futbol alanındaki başarılarının daha da yükseklere çıkması için çalışan federasyonumuzla ülkemizin en değerli markası ve bayrak taşıyıcı hava yolu markası olan bizim mecralarımız farklı olabilir ancak hedeflerimiz aynı” diyen Ahmet Bolat, şunları kaydetti: “Türk Hava Yolları olarak ülkemizde sporun gelişmesi için farklı branşlarda 16 federasyonumuza destek veriyor ve ülkemizi temsil ettikleri her yere kendilerini gururla taşıyoruz. Uzun yıllardan beri sürdürdüğümüz bu sponsorluğumuz 2024-2025 sezonunda sürdürdüğümüz için mutluluk duyuyoruz."

ÇALIŞAN SAYIMIZ 90 BİNİN ÜZERİNDE

THY'nin ekonomiye yaptığı katkılara değinen Bolat, şu bilgileri verdi: "2024 yılında açacağımız yeni hatlarla birlikte uçuş ağımızı 351 noktaya, yolcu sayımızı ise 86 milyona çıkaracağız. Bu yıl içerisinde filomuz 480 uçağın üstüne, çalışan sayımız 90 binin üzerine, taşıdığımız kargo da 1,9 milyon tonun üzerine çıkacak. 2023 yılında 21 milyar dolara yakın gelir elde ettik ve 16 milyar doların üzerinde hizmet ihracatı kaydettik. Bunun 8 milyar doları ülkemizde kaldı."

Ekonomiye 56 milyar $ katkı

Türkiye'ye geçen yıl gelen 56 milyon turistin 13,3 milyonunu THY'nin taşıdığına dikkat çeken Ahmet Bolat, "Geçen sene 20,9 milyar dolarlık bir gelire ulaşan markamızın, ülkemiz ekonomisine toplam katkısı ise 56 milyar dolar. Bu sayılar bu sene daha da yukarılara çıkacak. 2033 yılı hedeflerimizi gerçekleştirdiğimizde toplam katkımız 144 milyar dolara ulaşacak" diye konuştu.



















