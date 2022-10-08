Milyonlara nefes aldıracak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren müjdelerin de bulunduğu torba kanun teklifi dün Meclis’e sunuldu. Paketteki düzenlemeler hakkında bilgi veren AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, torba yasanın üç parça halinde Meclis'e getirileceğini, ekonomiyle ilişkin düzenlemelerin Meclis Başkanlığı'na sunulduğunu bildirdi. Torba yasanın komisyona 17 Ekim'de sunulacağını ve 23 Ekim'e kadar 47 maddelik düzenlemenin yasalaşacağını söyleyen Elitaş, torba yasanın diğer iki bölümünün İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'na gönderildiğini ve yıl bitmeden üç paketin de yasalaşacağını ifade etti.

ÖĞRENCİYE BORÇ ERTELEME HAKKI

Torba kanun teklifi, 1 milyon 392 bin kişinin öğrenim kredisi, 26 bin kişinin de katkı kredisinden alınan 27.6 milyar liralık faiz ve enflasyon farkının silinmesini de kapsıyor. Yapılacak düzenlemeyle yalnızca anapara ödenecek. Öğrenci kredi geri ödemesinde 1 yıl daha ilave isteyebilecek. Öğrenci askere giderse askerlik süresinde de yine faiz işlemeyecek. Öğrenci 1 yıl daha ilave aldıktan sonra 3 kere üst üste daha erteleme imkanı olacak.

REKLAM

ENERJİ YARDIMINA VERGİ MUAFİYETİ

Birçok farklı düzenlemeyi kapsayan söz konusu kanun teklifinde işverenin yapacağı enerji yardımına karşılık vergi muafiyeti sağlanması da yer alıyor. Buna göre, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar işverenler çalıştırdıkları kişilere elektrik ve doğal gaz yardımı yaptıkları takdirde vergi ve sigorta priminden muaf olacaklar. İşverenlerin 1 Temmuz 2023 tarihine kadar bin liraya kadar olarak yaptıkları yardımlar gelir vergisi ve sigorta priminden muaf olacak.

Torba kanunda öne çıkan detaylar şöyle: ÇALIŞANA NAKDİ YEMEK PARASI

-İşverenlerin çalışanlarına yemek yardımını nakden vermesi sağlanacak.

-1 milyon liraya kadar yapılan Ar-Ge destekleri 2.5 milyon liraya çıkarılacak. Düzenlemeyle Ar-Ge faaliyetlerindeki artışı hızlandırılacak.

-İhracatı 500 bin doların üzerinde olan firma temsilcilerine düzenlemeyle iki yeşil pasaport verilecek.

-Düzenleme ile kur korumalı mevduat düzenlemesinin süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatılacak.

İCRA BORÇLARI SİLİNİYOR

-15 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılan 2 bin lira ve altı alacakların tasfiyesi sağlanacak.

-Yurt dışı çıkış harcını 150 Türk lirasından 300 TL'ye yükselten madde torbadan çıkartıldı. Yurt dışı çıkış harçları 150 Türk lirası olarak kalacak.

-Maske takma kuralını ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşların cezaları silinecek.

-Devlet ve vakıf üniversitelerinin tıp ve diş hekimliği fakültelerinin son sınıf öğrencilerine 5 bin 500 liralık ödeme yapılacak.

YOKSULA KORUMA KALKANI

-Torba yasada, yoksul, engelli ve muhtaç vatandaşlara öncelik tanınacak. Gelirin asgari ücretin üçte birinin altına düşmemesi için koruma desteği programı getirilecek.

-Varlık yönetim şirketlerince takip edilen ve anaparası belli tutarı aşmayan alacakların, anaparasının yarısı Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanarak ödenecek.

-Apartmanların çatı ve cephelerinde kurulan elektrik üretim tesislerine 25 kW'lık sınır için sağlanan vergi teşviki 50 kW sınırına çıkarılacak.

6 BİN KM UYANIKLARINA CEZA

-Sıfır ikincil el taşıtlarda 6000 kilometre veya 6 ay süreyle satmama şartına uymayan oto galerilere verilen 8 bin 500 lira para cezasının alt limitinin ise 10 bin, üst limitin 300 bin liraya çıkarılacak.

-Yabancı paralarını ve altın hesabı bakiyelerini Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüştüren mükelleflerin i faiz ve kâr payı gibi kazançlarına sağlanan kurumlar vergisi istisnası 2023 yılı sonuna uzatılacak.

EKONOMİ Yatırıma ve üretime para var