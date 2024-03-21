|
Ekonomi

Mısır'dan yapılan "sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat" ithalatına soruşturma

Mısır menşeli ve çıkışlı "sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat" ithalatına yönelik önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması kararlaştırıldı.

09:28 - 21/03/2024 Perşembe
AA
Arşiv
Arşiv

Ticaret Bakanlığının "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Tebliğe göre, Çin menşeli "sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat" ithalatında, dampinge karşı önlem uygulanıyor. Ancak Çin menşeli söz konusu ürünün ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin, Mısır üzerinden yapılan ithalat yoluyla etkisiz kılınıp kılınmadığının tespiti amacıyla Bakanlık tarafından resen inceleme başlatıldı.


İnceleme sürecinde elde edilen bulgular, kanun, karar ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirildi.

Yapılan incelemeler sonucunda, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca Mısır menşeli ve çıkışlı söz konusu ürünün ithalatına ilişkin önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verildi.




#İthalatta Haksız Rekabet
#Mısır
#Resmi Gazete
#sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat
#Ticaret Bakanlığı
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Milli Savunma Üniversitesi sonuçlarının ardından tercih süreci başlıyor! 2024 ÖSYM MSÜ tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak?