Mısır'dan yapılan "sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat" ithalatına soruşturma

Ticaret Bakanlığının "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğe göre, Çin menşeli "sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat" ithalatında, dampinge karşı önlem uygulanıyor. Ancak Çin menşeli söz konusu ürünün ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin, Mısır üzerinden yapılan ithalat yoluyla etkisiz kılınıp kılınmadığının tespiti amacıyla Bakanlık tarafından resen inceleme başlatıldı.
Yapılan incelemeler sonucunda, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca Mısır menşeli ve çıkışlı söz konusu ürünün ithalatına ilişkin önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verildi.