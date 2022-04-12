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Ekonomi Otomobil devi Rusyada araç üretimini durdurdu
DÜNYA EKONOMİSİ

Otomobil devi Rusya'da araç üretimini durdurdu

Mitsubishi, geçtiğimiz günlerde motor üretimini durdurmuştu. Şirket bu defa da ülkedeki en büyük üretim tesisinde üretimi durdurma kararı aldı. Parça tedariği ve araç ihracatı faaliyetleri askıya alındı.

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Mitsubishi Rusyada araç üretimini durdurdu
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Ukrayna'ya saldırması nedeniyle yaptırımların odağında yer alan Rusya'da, birçok otomobil üreticisi satışları durdurma kararı almıştı.

Rusya'daki üretimi durdurma kararı alan otomobil şirketleri arasına Mitsubishi de eklendi. Daha önce ülkede motor üretimini durduran şirket, şimdi de Rusya'daki en büyük üretim tesisinde üretimi süresiz askıya aldı.

Araç ihracatı ve parça tedariği askıya alındı

İhracatı ve parça tedarik faaliyetlerini durduran Mitsubishi, bununla birlikte Rusya'da bir süredir Pajero Sport SUV modelinin üretiminin yapıldığı Kaluga tesisinde üretim durduruldu.

Tepkilere dayanamadılar: Bir otomobil devi daha Rusya'dan çekiliyor
FOTOĞRAF 75
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Rusya Ukrayna savaşının ardından Toyota, Nissan, Honda ve Mazda ülkedeki faaliyetlerini durdurdu. Fakat başta Renault olmak üzere bazı markalar üretime devam etti. Bu süre zarfında büyük eleştirilere maruz kalan Fransız otomobil devi, kararını gözden geçirmek zorunda kaldı.
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Açıklamada, Renault'un Rusya'nın en büyük otomobil üreticisi olan AvtoVAZ'daki yüzde 69'luk hissesiyle ilgili tüm muhtemel seçenekleri de değerlendirdiği belirtildi. AvtoVAZ, Lada marka otomobilleri üretiyor. Otomobil üretiminden kazandığı gelirin yüzde 8'ini Rusya'dan elde eden Renault, bu ülkede faaliyetlerinin durdurulması sonucunda faaliyet kar marjını da yüzde 4'ten yüzde 3'e revize etti.
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Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski dün video konferans yoluyla Fransa Parlamentosuna hitabında, Fransız şirketleri Renault, Auchan ve Leroy Merlin'in \"Rusya'nın savaşının sponsoru\" olmayı Rusya'yı finanse etmeyi bırakması gerektiğini belirtmişti.
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Rusya’ya uygulanan yaptırımlar ülkeyi adeta bir zaman tünelinden geçirerek 32 yıl geriye taşıdı.
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İlk kez 31 Aralık 1990’da Moskova’da Rus halkına kapılarını açan McDonald’s ülkedeki 850 şubesini kapatma kararı aldı.
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Gıda devi Nestle, tütün şirketi Philip Morris ve elektronik üreticisi Sony, Rusya'daki ticari faaliyetlerini askıya alan şirketler listesine eklendi.
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İşte Rusya'daki faaliyetlerini dondurma veya çekilme kararı alan şirketler..
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Coca-Cola
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Danone
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Nestle
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P&G
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KFC
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Pizza Hut
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Starbucks
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PepsiCo
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Unilever
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IBM
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Microsoft
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Apple
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Adobe
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AMD
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Amazon,
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Amerikan Express
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Autodesk
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Cisco
Title
Dell
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Dropbox
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Ericsson
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Epic Games
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HP
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Intel
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Lenovo
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Linkedin
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Nvidia
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Oracle
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Panasonic
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PayPal
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Samsung Pay
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Webmoney
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Audi
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BMW
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Boeing
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Chevrolet
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Cadillac
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Embraer
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FedEx
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Ford
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General Motors
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Harley Davidson
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Mercedes-Benz
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Porsche
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Rolls-Royce
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Skoda
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Volvo
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Scania
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Suzuki
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Volkswagen
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Continental
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Ferrari
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Megogo
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Netflix
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Paramount
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Parimatch
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Sony
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Universal Pictures
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Warner Bros
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IKEA
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Lego
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Swarovsk
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Shell
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BP
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General Electric
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Universal Music
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Rolex
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Lamborghini
Tepkilere dayanamadılar: Bir otomobil devi daha Rusya'dan çekiliyor
Moskova'da faaliyetlerine devam etmesi nedeniyle sert eleştirilerin hedefi olan Fransız otomobil üreticisi Renault, Rusya'daki üretim faaliyetlerini askıya aldı. Şirketten yapılan açıklamada, "Renault Grubu'nun Moskova'daki üretim tesisindeki faaliyetleri bugün itibarıyla askıya alındı" ifadesi kullanıldı. İşte Rusya'dan çekilme kararı alan markalar..

Birçok aracın üretimi etkilenecek

Kaluga üretim tesisinde üretimin ve montajın durmasıyla birlikte de parça montajları yapılan Peugeot Traveller, Opel Combo ve Citroen Berlingo gibi pek çok aracın üretiminde aksamalar yaşanacak.

Bu durumun asıl sebebinin ‘lojistik zorluklar’ olduğunu söyleyen Mitsubishi, halihazırda devam eden çip sıkıntıları sebebiyle önümüzdeki günlerde Rusya'daki tüm faaliyetlerini durdurabileceğini de duyurdu.

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