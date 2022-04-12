Otomobil devi Rusya'da araç üretimini durdurdu

Mitsubishi, geçtiğimiz günlerde motor üretimini durdurmuştu. Şirket bu defa da ülkedeki en büyük üretim tesisinde üretimi durdurma kararı aldı. Parça tedariği ve araç ihracatı faaliyetleri askıya alındı.
Ukrayna'ya saldırması nedeniyle yaptırımların odağında yer alan Rusya'da, birçok otomobil üreticisi satışları durdurma kararı almıştı.
Rusya'daki üretimi durdurma kararı alan otomobil şirketleri arasına Mitsubishi de eklendi. Daha önce ülkede motor üretimini durduran şirket, şimdi de Rusya'daki en büyük üretim tesisinde üretimi süresiz askıya aldı.
Araç ihracatı ve parça tedariği askıya alındı
İhracatı ve parça tedarik faaliyetlerini durduran Mitsubishi, bununla birlikte Rusya'da bir süredir Pajero Sport SUV modelinin üretiminin yapıldığı Kaluga tesisinde üretim durduruldu.
Kaluga üretim tesisinde üretimin ve montajın durmasıyla birlikte de parça montajları yapılan Peugeot Traveller, Opel Combo ve Citroen Berlingo gibi pek çok aracın üretiminde aksamalar yaşanacak.
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Bu durumun asıl sebebinin ‘lojistik zorluklar’ olduğunu söyleyen Mitsubishi, halihazırda devam eden çip sıkıntıları sebebiyle önümüzdeki günlerde Rusya'daki tüm faaliyetlerini durdurabileceğini de duyurdu.