Mobilya ihracatında ABD ve Çin katlandı: İhracat artışı yüzde 832’yi yakaladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektöründe temmuzda, 2019’un aynı ayına kıyasla yüzde 3,26 artış ile 512 milyon 398 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Sektör, ocak-temmuz döneminde ise 3 milyar dolarlık ihracat yaptı.

IRAK İHRACATTA BAŞI ÇEKTİ

Sektörde geçen ay, en çok ihracat ana pazar Irak’a yapıldı. Bu ülkeye mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,56 artışla 83 milyon 338 bin dolar oldu. Irak’a ocak-temmuz ihracatı ise 2019’un aynı aylarına kıyasla yüzde 5,88 azalıp 458 milyon 301 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Irak’ı, yüzde 14 artış ve 28 milyon 854 bin dolarlık ihracatla İsrail takip etti. İsrail’e yılın 7 ayında yapılan dış satım da yüzde 8,43 yükselişle 179 milyon 835 bin dolara çıktı.

ABD VE ÇİN’E İHRACATTA PATLAMA

Özcan Ayhan

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Mustafa Balcı

En çok ihracat yapılan üçüncü ülke ABD’ye geçen ay gerçekleştirilen dış satım, Temmuz 2019’a göre yüzde 96,39 artışla 27 milyon 187 bin dolara çıktı. ABD’ye ocak-temmuz dönemindeki dış satımın da yüzde 59,16 yükselişle 125 milyon 764 bin dolar olduğu belirlendi. Ocak-temmuz döneminde Çin’e bu sektörde yapılan dış satım yüzde 117 yükselişle 47 milyon 423 bin dolara ulaştı. Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Mustafa Balcı, sektörün yeniden rahat nefes almaya başladığını söyledi. İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan da, “Son 4 aylık dilimde, sektörde Türkiye rekoru kırarız diye düşünüyorum” dedi.

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Bahçe mobilyası yoğun ilgi gördü

Mobilya Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, “evde kal” çağrılarının arttığı, sokağa çıkma yasağının uygulandığı salgınla birlikte insanların açık havaya, bahçe ve balkona, yazlıklara ilgisinin arttığını söyledi. Son 2-3 yılda ek gümrük vergileri nedeniyle iç pazarda bahçe mobilyaları üretiminde artış yaşandığını kaydeden Güleç, daha önce ithal olan ürünlerin vergiler nedeniyle Türkiye’de üretilmeye başlandığını anlattı. Güleç, pandemi nedeniyle bahçeli ve balkonlu evlere yönelik ilginin bahçe mobilyalarına da yansıdığını ifade ederek, “Geçtiğimiz yıllarda satış artış ortalaması yüzde 25 iken, bu yıl en az yüzde 50 olarak karşımıza çıkıyor” şeklinde konuştu.