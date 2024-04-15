Mobilyacı eğitimle yurt dışına açılacak

Başkentin ihracatını ve ihracatçı sayısını artırmayı hedefleyen ATO Siteler’deki mobilyacıların ürünlerini dünyaya ulaştıracak. ATO, kısa adı “INT4FURN” olan “Mobilya Sektöründeki Mikro KOBİ'lerin Uluslararasılaşma Yeteneklerinin Geliştirilmesi” Projesi ile mobilya sektöründe faaliyet gösteren, daha önce ihracat yapmamış mikro-KOBİ, KOBİ ve girişimci ATO üyelerini ihracat yapabilir hale getirerek, yurt dışı pazarlara açılmasını sağlayacak. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, mobilya sektörünün işyeri sayısı ve sağladığı istihdam ile önemli bir sektör olduğunu belirterek, “Üretim hacmini artıran mobilya sektörü ihracatta da gelişme kaydediyor. Bu gelişimin, büyük ve marka işletmelerle sınırlı kalmasını istemiyoruz. Ankara’da mobilyanın kalbinin attığı Siteler’de bulunan en küçük işletmelerin bile dünya pazarına açılmasını hedefliyoruz” diye konuştu.