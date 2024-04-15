Mobilyacı eğitimle yurt dışına açılacak

Başkentin ihracatını ve ihracatçı sayısını artırmayı hedefleyen ATO Siteler’deki mobilyacıların ürünlerini dünyaya ulaştıracak. ATO, kısa adı “INT4FURN” olan “Mobilya Sektöründeki Mikro KOBİ'lerin Uluslararasılaşma Yeteneklerinin Geliştirilmesi” Projesi ile mobilya sektöründe faaliyet gösteren, daha önce ihracat yapmamış mikro-KOBİ, KOBİ ve girişimci ATO üyelerini ihracat yapabilir hale getirerek, yurt dışı pazarlara açılmasını sağlayacak. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, mobilya sektörünün işyeri sayısı ve sağladığı istihdam ile önemli bir sektör olduğunu belirterek, “Üretim hacmini artıran mobilya sektörü ihracatta da gelişme kaydediyor. Bu gelişimin, büyük ve marka işletmelerle sınırlı kalmasını istemiyoruz. Ankara’da mobilyanın kalbinin attığı Siteler’de bulunan en küçük işletmelerin bile dünya pazarına açılmasını hedefliyoruz” diye konuştu.
6 ÜLKEDEN 7 KURULUŞ
Ankara Ticaret Odası’nın Avrupa Birliği (AB) desteğiyle Erasmus+Programı Mesleki Eğitim ve Öğretimde İşbirliği Ortaklıkları kapsamında, Gazi Üniversitesi koordinatörlüğünde hayata geçirilen program ile Türkiye’den Ankara Ticaret Odası ve Gazi Üniversitesi’nin ortaklığının yanı sıra İspanya, Portekiz, Yunanistan, Hollanda ve Estonya’da faaliyet gösteren 7 kuruluşun işbirliği ile yürütülecek.
HEDEF 10 MİLYAR AVROLUK ÜRETİM
Mobilya sektörünün 10 milyar avroluk üretim hacmi hedefi doğrultusunda geliştirilen ve 2024 yılı sonuna kadar devam edecek olan Proje, Mesleki Eğitim ve Öğretim için Avrupa Kredi Sistemi ile uyumlu hazırlanacak. Çevrimiçi eğitim programıyla mobilya sektöründeki KOBİ’lerin ihracat yapmadan önceki temel bilgileri öğrenmelerinin sağlanacağı projede, firmalar sahaya çıkmadan önce ihracat yapmaya hazır hale getirilecek.