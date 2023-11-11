Moody’s ABD’nin not görünümünü düşürdü

ABD'li uçak üreticisi Boeing'in çalınan verileri, siber suç çetesi Lockbit tarafından çevrim içi olarak yayına verildi. Boeing'den yapılan açıklamada, şirketin parça ve dağıtım işinin unsurlarının bir siber güvenlik olayı yaşadığını doğrulanırken, "Bu olayla bağlantılı olarak, bir fidye yazılımı aktörünün sistemlerimizden aldığını iddia ettiği bilgileri yayınladığının farkındayız." ifadesi kullanıldı.