Ekonomi Moodysden tedarik zinciri uyarısı
DÜNYA EKONOMİSİ

Moody's'den 'tedarik zinciri' uyarısı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın tedarik zinciri aksamaları gibi mevcut riskleri şiddetlendirdiğini bildirdi.

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Haber Merkezi Diğer
Moodysden tedarik zinciri uyarısı
Moody's.

Moody's'den yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı "işgali" ve hükümet yaptırımları ile ticari askıya almalar yoluyla artan uluslararası tepkinin, dünya çapında yeni ekonomik ve finansal riskler ile güvenlik riskleri yarattığı aktarıldı.

  • Bu gelişmelerin mevcut enflasyonist baskıları ve tedarik zinciri aksamalarını şiddetlendirdiğine işaret edilen açıklamada, Moody's'in temel makroekonomik varsayımlarını yeniden değerlendirdiği ve gelecek günlerde yeni tahminlerin sunulmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, askeri çatışmanın ve uluslararası yaptırımların küresel kredi koşullarına etkisinin boyutunun bunların süresine ve ağırlığına bağlı olacağı ifade edildi.

Finansal yansımalar

Krizin uzunluğu hala belirsiz olsa da şiddetinin halihazırda yüksek olduğu belirtilen açıklamada, emtia fiyat şoklarının enflasyonist baskıları kötüleştireceği ve Tüketici Güvenini azaltacağı aktarıldı.

  • Açıklamada, Rusya'ya yönelik yaptırımların, işlerin askıya alınmasının ve finansal piyasa oynaklığının finansal yansımaları olacağı kaydedildi.

Yükselen veya daha geniş bir askeri çatışma senaryosunda ilave güvenlik sorunlarının ortaya çıkabileceğine işaret edilen açıklamada, söz konusu risklerin bölgeye, sektöre ülke profiline göre değişiklik göstereceği belirtildi.

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