Ekonomi Moskovada uluslararası mağazalar kepenklerini indirdi
DÜNYA EKONOMİSİ

Moskova'da uluslararası mağazalar kepenklerini indirdi

Batılı şirketlerin, Ukrayna saldırısı nedeniyle Rusya’daki faaliyetlerini askıya alma kararının ardından, başkent Moskova’daki alışveriş merkezlerinde tanınmış markaların kepenklerini indirdiği görüldü.

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Haber Merkezi AA
Moskovada uluslararası mağazalar kepenklerini indirdi
Moskova'da uluslararası mağazalar kepenklerini indirdi.

Batılı şirketlerin, Ukrayna saldırısı nedeniyle Rusya’daki faaliyetlerini askıya alma kararının ardından, başkent Moskova’daki alışveriş merkezlerinde tanınmış markaların kepenklerini indirdiği görüldü.

ULUSLARASI MARKALAR MAĞAZALARI KAPATTI

Moscow City'de bulunan Afi Mall ve Yevropeyskiy alışveriş merkezlerinde Zara, Massimo Dutti, Mango, Tommy Hilfiger, Sephora ve Swatch gibi uluslararası markaların mağazaları kapandı.

Faaliyetlerini durduran söz konusu şirketlerin yanı sıra Oysho, PullBear, Uterqüe, Lefties, Stradivarius, Inditex de faaliyetlerini durduracağını açıklayan şirketler arasında yer alıyor.

TESLİMATLAR DURMUŞTU

Spor giyim markalarından Adidas da Rusya Futbol Birliği ile ortaklığını askıya alırken, Nike Rusya'ya teslimatların artık gerçekleştirilemeyeceğini ve Puma ise ülkedeki 100 mağazasının açık olmasına rağmen Rusya'ya teslimatları durdurduğunu duyurmuştu.

Dünyanın en büyük ikinci moda perakendecisi HM de Rusya'daki tüm satışlarını geçici olarak askıya aldığını bildirmişti.

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