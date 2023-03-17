Motorin artık benzinden ucuz

Türkiye’de özellikle ‘Dizel araç daha ucuza gelir’ sözü uzun yıllar zihinlerde yer aldı. Ancak 14 Mart 2020’de durum tersine dündü. 2016 yılında 1 TL'ye yakın daha ucuz olan motorin fiyatı (mazot), bu tarihte ilk kez benzinin litre fiyatından 20 kuruş daha pahalı hale geldi. Böylece ‘Dizel araç daha ucuza gelir’ efsanesinin her zanan geçerli olmadığı anlaşıldı.

2022 başında benzinin litre fiyatı 12,91 TL, motorinin litre fiyatı ise 12,76 TL idi. Senenin başlangıcında benzinden daha düşük olan motorin litre fiyatı gelen seri zamlarla haziran ayında 29,99 TL’ye çıktı. 6 ay içinde fiyat yüzde 135 oranında rekor artış gösterdi. Yılın ikinci yarısında başlayan indirimle 22,07 TL’ye geriledi. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikle birlikte benzin ve motorin fiyatları sık sık değişikliğe gitti. 24 Şubat Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 63 kuruş indirim geldi. 4 Mart Cumartesi günü yapılan 91 kuruş zamma karşın, üç gün içinde peş peşe gelen 0,71 ve 1,34 TL’lik indirimler sonrası motorin fiyatı 19,54’e geriledi. Üç yıl sonra, 20,48 liradan satılan benzinin altına indi.