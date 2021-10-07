Ekonomi Motorin ve benzine zam
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Motorin ve benzine zam

Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 35, benzinin litre fiyatına ise 26 kuruş zam geldi.

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Haber Merkezi AA
Motorin ve benzine zam
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, motorin zammı pompa fiyatına ortalama 23 kuruş olarak yansıyacak. Kalan 12 kuruşluk kısım ise devrede olan eşel mobil sistemi gereği ÖTV gelirinden karşılanacak. Benzine gelen 26 kuruş zammın tamamı ise eşel mobil sisteminden karşılanacağından pompa fiyatlarına yansımayacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 7,35 liradan satılan motorinin litre fiyatı 7,58 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 7,29 liradan 7,52 liraya, İzmir'de 7,37 liradan 7,60 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan eşel mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

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