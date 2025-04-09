Motorinden sonra benzine de dev indirim geliyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişimler sonrası vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarındaki değişimleri yakından takip ediyor.





Son olarak motorine gelen indirim sonrası akaryakıt tabelaları bir kez daha değişecek.





Bu sefer yaşanacak olan gelişme ise fiyatları yakından takip eden vatandaşları sevindirecek.





Benzine indirim geliyor





Gelen son dakika haberine göre benzine yarından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 24 kuruş indirim bekleniyor.





Güncel benzin fiyatları





Benzinin litresi İstanbul'da 46 lira 83 kuruş, Ankara'da 47 lira 40 kuruş, İzmir'de 47 lira 75 kuruşa satılıyor.





Motorine indirim geldi





Öte yandan motorin fiyatlarında beklenen indirim bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.





Motorinin litre fiyatı, 2 lira 64 kuruş birden düştü.





İstanbul (AVRUPA)





Benzin litre fiyatı: 46.78 TL/L





Motorin litre fiyatı: 44.26 TL/L





LPG litre fiyatı: 27,28





İstanbul (ANADOLU)





Benzin litre fiyatı: 46.57 TL





Motorin litre fiyatı: 44,05 TL





LPG litre fiyatı: 26,51 TL





Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?





Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.





Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.







